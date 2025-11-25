https://1prime.ru/20251125/makron-864929161.html

"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции

2025-11-25T17:11+0300

2025-11-25T17:11+0300

2025-11-25T17:11+0300

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных сил на Украину после завершения конфликта может спровоцировать вооруженное противостояние с Россией, предупредил лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "С таким подходом рано или поздно неизбежно будет прямое столкновение с Россией! Он это скрывает, но прекрасно знает", — написал французский политик.Филиппо настоятельно предостерег от отправки французских войск на украинскую территорию.Согласно французским СМИ, существует возможность, что на следующей неделе Макрон объявит о введении добровольной военной службы в стране. Как информирует газета Tribune, срок службы будет составлять 10 месяцев, причём каждый месяц добровольцы будут получать от 900 до 1000 евро.В России неоднократно отмечали, что развертывание войск государств — членов НАТО в Украине является недопустимым и может вызвать серьёзную эскалацию. Москва называла подобные заявления о возможной отправке войск провокациями, способствующими продолжению конфликта.

2025

