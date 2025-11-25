Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/makron-864929161.html
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных сил на Украину после завершения конфликта может спровоцировать вооруженное противостояние с... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T17:11+0300
2025-11-25T17:11+0300
мировая экономика
общество
москва
украина
франция
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854848493_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_e0dbc24844ba4f78c4351f911f7ddac2.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных сил на Украину после завершения конфликта может спровоцировать вооруженное противостояние с Россией, предупредил лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "С таким подходом рано или поздно неизбежно будет прямое столкновение с Россией! Он это скрывает, но прекрасно знает", — написал французский политик.Филиппо настоятельно предостерег от отправки французских войск на украинскую территорию.Согласно французским СМИ, существует возможность, что на следующей неделе Макрон объявит о введении добровольной военной службы в стране. Как информирует газета Tribune, срок службы будет составлять 10 месяцев, причём каждый месяц добровольцы будут получать от 900 до 1000 евро.В России неоднократно отмечали, что развертывание войск государств — членов НАТО в Украине является недопустимым и может вызвать серьёзную эскалацию. Москва называла подобные заявления о возможной отправке войск провокациями, способствующими продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864927976.html
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
москва
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854848493_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c7236273ae52696d44c8785402e60d86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , москва, украина, франция, эммануэль макрон, нато
Мировая экономика, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, НАТО
17:11 25.11.2025
 
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции

Филиппо: план Макрона по Украине неизбежно приведет к конфронтации с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных сил на Украину после завершения конфликта может спровоцировать вооруженное противостояние с Россией, предупредил лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"С таким подходом рано или поздно неизбежно будет прямое столкновение с Россией! Он это скрывает, но прекрасно знает", — написал французский политик.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
16:37
Филиппо настоятельно предостерег от отправки французских войск на украинскую территорию.
Согласно французским СМИ, существует возможность, что на следующей неделе Макрон объявит о введении добровольной военной службы в стране. Как информирует газета Tribune, срок службы будет составлять 10 месяцев, причём каждый месяц добровольцы будут получать от 900 до 1000 евро.
В России неоднократно отмечали, что развертывание войск государств — членов НАТО в Украине является недопустимым и может вызвать серьёзную эскалацию. Москва называла подобные заявления о возможной отправке войск провокациями, способствующими продолжению конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Зеленский закатил истерику после российских ударов
15:01
 
Мировая экономикаОбществоМОСКВАУКРАИНАФРАНЦИЯЭммануэль МакронНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала