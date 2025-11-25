https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906325.html

Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС

Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС

Статью за тунеядство никто возвращать не собирается, но "безработные" на Mercedes, с приличным доходом должны сами платить за полис обязательного медстрахования | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается, но "безработные" на Mercedes, с приличным доходом должны сами платить за полис обязательного медстрахования (ОМС), считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. "Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - сказала спикер СФ в интервью "МК", текст размещен на сайте издания. Матвиенко отметила, что за неработающее население платят региональные бюджеты. "При этом кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды - это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо — то, что за них платят региональные бюджеты", - добавила она. При этом сенатор пояснила, что, выражаясь образно, "речь идет о тех неработающих, которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы, и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС". Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а "на бумаге" показывает, что за 10 тысяч рублей, сказала политик. "Мы сейчас все живем "за стеклом", мы все прозрачны. Налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан, выводить их из теневой экономики, теневых доходов", - уверена Матвиенко. По ее мнению, справедливость должна быть в обществе. "Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать", - сказала Матвиенко.

