Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы
2025-11-25T08:24+0300
2025-11-25T08:24+0300
2025-11-25T08:24+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. "Нарисовать" ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен. Мы должны и можем выполнить все обязательства в его рамках", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного. "Жизнь не стоит на месте, и для балансировки финансовой системы приходится вносить в нее некоторые изменения. Это нормально. Поэтому происходит донастройка российской налоговой системы. Но она проводится разумно и взвешенно, с тем чтобы не нанести ущерб ни малому, ни среднему бизнесу, ни в целом экономике", - констатировала политик.
