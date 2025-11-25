Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906698.html
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы - 25.11.2025, ПРАЙМ
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы
Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T08:24+0300
2025-11-25T08:24+0300
экономика
россия
рф
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_2920dc0a66801bebb11b15b802afbd8b.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. "Нарисовать" ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен. Мы должны и можем выполнить все обязательства в его рамках", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного. "Жизнь не стоит на месте, и для балансировки финансовой системы приходится вносить в нее некоторые изменения. Это нормально. Поэтому происходит донастройка российской налоговой системы. Но она проводится разумно и взвешенно, с тем чтобы не нанести ущерб ни малому, ни среднему бизнесу, ни в целом экономике", - констатировала политик.
https://1prime.ru/20251121/byudzhet-864794700.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_6c6552627d81153208a94bd3fa335b14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, РФ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
08:24 25.11.2025
 
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы

Матвиенко назвала бюджет на 2026-2028 годы надежным

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. "Нарисовать" ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен. Мы должны и можем выполнить все обязательства в его рамках", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного.
"Жизнь не стоит на месте, и для балансировки финансовой системы приходится вносить в нее некоторые изменения. Это нормально. Поэтому происходит донастройка российской налоговой системы. Но она проводится разумно и взвешенно, с тем чтобы не нанести ущерб ни малому, ни среднему бизнесу, ни в целом экономике", - констатировала политик.
Президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Глава ФНС рассказал о доходах бюджета от ненефтегазовых поступлений
21 ноября, 15:08
 
ЭкономикаРОССИЯРФВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала