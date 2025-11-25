Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906856.html
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике - 25.11.2025, ПРАЙМ
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике
Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T08:27+0300
2025-11-25T08:27+0300
экономика
россия
запад
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_0:94:1501:938_1920x0_80_0_0_a2f8f5320dcd79e406b13e58693a1037.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я полагаю, что ситуация в экономике России является управляемой. Когда на каком-то этапе оказывалось эффективным, скажем, некоторое охлаждение экономики с упором на цели снижения инфляции, чтобы все развивалось сбалансированно, мы пошли на это. Сегодня жизнь подсказывает, что эффективными могут быть другие подходы. В меняющемся мире нельзя быть закостенелыми, когда объективная реальность требует каких-то корректировок", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Председатель СФ отметила, что при всех существующих сложностях, которые стране пытается создавать Запад, в России объективно сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, а инфляция постепенно снижается. "Нашими продуманными действиями мы обеспечиваем все возможности для дальнейшего развития", - добавила спикер СФ. Она также напомнила, что при всех непростых условиях российское государство не отменило ни одно социальное обязательство, не снизило размеры пенсий, а все пособия индексируются и повышаются. "Такой стройной системы поддержки семей с детьми – от беременности женщины до совершеннолетия ребенка – нет ни в одной другой стране мира. Мое видение ситуации основано не на квасном патриотизме, а на объективных фактах", - констатировала парламентарий.
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906698.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_62:0:1437:1031_1920x0_80_0_0_55c2080ad7087283108e17acc192a2e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
08:27 25.11.2025
 
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике

Матвиенко: ситуация в российской экономике является управляемой

© РИА Новости . Михаил Климентьев Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я полагаю, что ситуация в экономике России является управляемой. Когда на каком-то этапе оказывалось эффективным, скажем, некоторое охлаждение экономики с упором на цели снижения инфляции, чтобы все развивалось сбалансированно, мы пошли на это. Сегодня жизнь подсказывает, что эффективными могут быть другие подходы. В меняющемся мире нельзя быть закостенелыми, когда объективная реальность требует каких-то корректировок", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Председатель СФ отметила, что при всех существующих сложностях, которые стране пытается создавать Запад, в России объективно сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, а инфляция постепенно снижается.
"Нашими продуманными действиями мы обеспечиваем все возможности для дальнейшего развития", - добавила спикер СФ.
Она также напомнила, что при всех непростых условиях российское государство не отменило ни одно социальное обязательство, не снизило размеры пенсий, а все пособия индексируются и повышаются.
"Такой стройной системы поддержки семей с детьми – от беременности женщины до совершеннолетия ребенка – нет ни в одной другой стране мира. Мое видение ситуации основано не на квасном патриотизме, а на объективных фактах", - констатировала парламентарий.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета на 2026-2028 годы
08:24
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала