Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике

Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике

2025-11-25T08:27+0300

2025-11-25T08:27+0300

2025-11-25T08:27+0300

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я полагаю, что ситуация в экономике России является управляемой. Когда на каком-то этапе оказывалось эффективным, скажем, некоторое охлаждение экономики с упором на цели снижения инфляции, чтобы все развивалось сбалансированно, мы пошли на это. Сегодня жизнь подсказывает, что эффективными могут быть другие подходы. В меняющемся мире нельзя быть закостенелыми, когда объективная реальность требует каких-то корректировок", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Председатель СФ отметила, что при всех существующих сложностях, которые стране пытается создавать Запад, в России объективно сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, а инфляция постепенно снижается. "Нашими продуманными действиями мы обеспечиваем все возможности для дальнейшего развития", - добавила спикер СФ. Она также напомнила, что при всех непростых условиях российское государство не отменило ни одно социальное обязательство, не снизило размеры пенсий, а все пособия индексируются и повышаются. "Такой стройной системы поддержки семей с детьми – от беременности женщины до совершеннолетия ребенка – нет ни в одной другой стране мира. Мое видение ситуации основано не на квасном патриотизме, а на объективных фактах", - констатировала парламентарий.

