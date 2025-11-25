https://1prime.ru/20251125/matvienko-864907021.html

Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко

Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко - 25.11.2025, ПРАЙМ

Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко

России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T08:27+0300

2025-11-25T08:27+0300

2025-11-25T08:27+0300

экономика

россия

запад

рф

москва

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня трудно, непросто. Но нам не страшны никакие пакеты санкций. Мы уверены в своих силах", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Матвиенко назвала современную Россию страной с волевой властью, развитой экономикой, с устойчивой финансовой системой, с лучшей армией в мире, как подтверждается в ходе СВО, и с мощнейшим военно-промышленным комплексом. "Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед", - констатировала парламентарий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251123/sanktsii-864847679.html

запад

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, рф, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации