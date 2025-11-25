Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко - 25.11.2025, ПРАЙМ
Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня трудно, непросто. Но нам не страшны никакие пакеты санкций. Мы уверены в своих силах", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания. Матвиенко назвала современную Россию страной с волевой властью, развитой экономикой, с устойчивой финансовой системой, с лучшей армией в мире, как подтверждается в ходе СВО, и с мощнейшим военно-промышленным комплексом. "Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед", - констатировала парламентарий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия, запад, рф, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. России не страшны никакие пакеты санкций, страна уверена в своих силах, а ее вооружение обеспечивает защищенность государства на долгие годы вперед, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня трудно, непросто. Но нам не страшны никакие пакеты санкций. Мы уверены в своих силах", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Матвиенко назвала современную Россию страной с волевой властью, развитой экономикой, с устойчивой финансовой системой, с лучшей армией в мире, как подтверждается в ходе СВО, и с мощнейшим военно-промышленным комплексом.
"Поэтому нам есть чем ответить на современные вызовы. Ответить жестко, серьезно. Появление у нас суперсовременного вооружения, аналогов которому нет в мире - "Орешник", "Посейдон", "Буревестник" - обеспечивает защищенность России и россиян на долгие годы вперед", - констатировала парламентарий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Бессент назвал европейские санкции против России провальными
23 ноября, 19:10
 
