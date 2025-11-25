В Ленинградской области у кочевого народа нашли незаконную майнинг-ферму

https://1prime.ru/20251125/mayning-864917370.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – ПРАЙМ. Похожее на майнинг-ферму оборудование полицейские нашли у кочевого народа в Ленинградской области, хозяева не смогли подтвердить законность подключения к электросети, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В октябре 2025 года в Ленинградской области
полиция обнаружила нелегальную майнинг-ферму, которая нанесла ущерб энергосистеме региона, превышающий миллиард рублей.
"Во время обследования территории одного из домов на улице 5-я Дорога в посёлке Красный Бор в подвальном помещении полицейские обнаружили оборудование, похожее на майнинг-установку", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Полиция изъяла технику.
В ходе проверки полиция также выявила более 100 представителей кочевой народности, среди которых было 24 несовершеннолетних. Более 20 человек привлекли к ответственности за проживание без паспорта, некоторым из них военкомат вручил повестки.
Также сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 150 автомобилей, выявив различные нарушения, от отсутствия страхового полиса до наличия серьезных неисправностей в автомобиле и управления автомобилем без документов.
В полиции добавили, что будут продолжать проводить такие мероприятия в местах компактного проживания кочевых народов, для поддержания правопорядка, выявления нарушений и защиты интересов законопослушных граждан.
