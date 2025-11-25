https://1prime.ru/20251125/med-864909273.html

Медь дорожает во вторник утром

Медь дорожает во вторник утром - 25.11.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает во вторник утром

Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% во вторник утром после проведения телефонного разговора между председателем КНР и президентом США

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% во вторник утром после проведения телефонного разговора между председателем КНР и президентом США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,8%, до 5,057 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 10 773 долларов, алюминия - выросла на 0,93%, до 2 812 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,37%, до 3 000 долларов. Рынок продолжает следить за развитием торговых отношений между Китаем и США. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно. Китая является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за его внешнеторговыми и политическими отношениями с другими странами.

