Медь дорожает во вторник утром - 25.11.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает во вторник утром
Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% во вторник утром после проведения телефонного разговора между председателем КНР и президентом США, свидетельствуют... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T09:36+0300
2025-11-25T09:36+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
comex
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% во вторник утром после проведения телефонного разговора между председателем КНР и президентом США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,8%, до 5,057 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 10 773 долларов, алюминия - выросла на 0,93%, до 2 812 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,37%, до 3 000 долларов. Рынок продолжает следить за развитием торговых отношений между Китаем и США. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно. Китая является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за его внешнеторговыми и политическими отношениями с другими странами.
рынок, торги, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Comex
09:36 25.11.2025
 
Медь дорожает во вторник утром

Медь дорожает более чем на 1,5% после телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа

CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/Кристаллы природной меди
Кристаллы природной меди - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Кристаллы природной меди. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% во вторник утром после проведения телефонного разговора между председателем КНР и президентом США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.16 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,8%, до 5,057 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 10 773 долларов, алюминия - выросла на 0,93%, до 2 812 долларов, стоимость цинка - поднялась на 0,37%, до 3 000 долларов.
Рынок продолжает следить за развитием торговых отношений между Китаем и США. Центральное телевидение Китая сообщило о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телефонный разговор президента США и председателя КНР длился около часа и прошел позитивно.
Китая является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за его внешнеторговыми и политическими отношениями с другими странами.
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году
21 ноября, 23:21
 
Заголовок открываемого материала