Минфин сообщил о работе по привлечению иностранных инвестиций через ЦФА
Минфин сообщил о работе по привлечению иностранных инвестиций через ЦФА
2025-11-25T15:03+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает возможность привлечения в страну иностранных инвестиций через цифровые финансовые активы (ЦФА), заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы очень заинтересованы в привлечении собственных инвестиций в нашей стане, но и заинтересованы в привлечении инвестиций из-за рубежа. Мы все равно остаемся открытыми для инвестиций, капитала и видим в этом интерес", - сказал он, выступая на X Международном форуме Финансового университета. По его словам, мешают привлечению иностранных инвестиций в большинстве случаев ограничения третьих стран. "Инвесторы боятся вторичных санкций, боятся, что им не вернут деньги", - отметил он. "Здесь инструмент цифровых финансовых активов в широком смысле - это, возможно, тоже альтернативный доступ к инфраструктуре нашего финансового рынка. Сейчас этот вопрос, кстати, мы с коллегами прорабатываем, то есть есть инициативы для того, чтобы использовать цифровые финансовые активы для привлечения инвесторов", - сказал он. "Ключевое условие, по крайней мере, для тех инвесторов, которые готовы в этом участвовать - чтобы эти активы обращались в открытом блокчейне... В открытом блокчейне иностранные инвесторы готовы пилотировать и инвестировать через такие инструменты", - добавил он.
