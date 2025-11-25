Минфин определит позицию по регулированию оплаты на маркетплейсах

https://1prime.ru/20251125/minfin--864929320.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России находится в процессе определения своей позиции в части регулирования способов оплаты на маркетплейсах, задача - найти правильный сбалансированный подход, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы сейчас свою позицию формируем как раз, проводим совещания по этому вопросу в Минфине на этой неделе. Мы слышим аргументы с обеих сторон, смотрим сейчас на экономику и маркетплейсов, и банков, которые связаны с маркетплейсами, хотим найти действительно какой-то справедливый подход для всех", - сказал он в кулуарах X Международного форума Финансового университета. "У нас тут нет задач поддержать либо банки, либо маркетплейсы, есть задача найти правильный сбалансированный подход, правильный с точки зрения госполитики. Поэтому мы в процессе определения нашей позиции по этому вопросу", - добавил он. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается. Шесть торговых ассоциаций, в свою очередь, направили письмо Набиуллиной, в котором выразили опасения по поводу развития платформ онлайн-торговли после постановки вопроса о запрете скидок при оплате картами банков маркетплейсов. Письмо подписали главы Союза интернет-торговли, Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли, Федерального общества сетевой торговли, Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

