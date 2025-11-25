https://1prime.ru/20251125/minzdrav-864897067.html

Минздрав назвал сроки работы с наставником для студентов медвузов

Минздрав назвал сроки работы с наставником для студентов медвузов - 25.11.2025, ПРАЙМ

Минздрав назвал сроки работы с наставником для студентов медвузов

Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T01:23+0300

2025-11-25T01:23+0300

2025-11-25T01:23+0300

общество

экономика

рф

владимир путин

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864897067.jpg?1764023007

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа Минздрава. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники медицинских вузов после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "детская хирургия", "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия". При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет. Наставничество осуществляется медицинским работником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору. Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны будут размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей. Соответствующие данные будут опубликованы на официальных сайтах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года не позднее 15 рабочих дней, следующих за датой, на которую предоставляется информация. При принятии приказ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин, минздрав