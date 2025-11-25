https://1prime.ru/20251125/mishustin-864926164.html

Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам

Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам - 25.11.2025, ПРАЙМ

Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам

Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, расширены лимиты по основным программам, сообщил премьер РФ... | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, расширены лимиты по основным программам, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Чтобы снизить риски уменьшения числа новых проектов и выдачи разрешений на возведение домов, правительством был увеличен уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам. По основным из них расширены лимиты", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Премьер добавил, что по поручению президента запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства жилья в малых городах. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что для защиты средств граждан механизм эскроу-счетов распространен на индивидуальное жилищное строительство. "Продолжаем предоставлять российским субъектам займы на льготных условиях в рамках инфраструктурного меню, чтобы они могли дальше формировать городскую среду, создавать объекты в ключевых для людей сферах. Для таких целей они также имеют возможность списать две трети задолженности по бюджетным кредитам", - отметил Мишустин. По его данным, этой мерой недавно воспользовались еще 15 субъектов РФ. "Важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации ЖКХ, благоустройства и наращивания необходимой инфраструктуры", - подчеркнул премьер.

