Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам - 25.11.2025
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам - 25.11.2025, ПРАЙМ
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам
Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, расширены лимиты по основным программам, сообщил премьер РФ... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:49+0300
2025-11-25T15:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, расширены лимиты по основным программам, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Чтобы снизить риски уменьшения числа новых проектов и выдачи разрешений на возведение домов, правительством был увеличен уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам. По основным из них расширены лимиты", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Премьер добавил, что по поручению президента запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства жилья в малых городах. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что для защиты средств граждан механизм эскроу-счетов распространен на индивидуальное жилищное строительство. "Продолжаем предоставлять российским субъектам займы на льготных условиях в рамках инфраструктурного меню, чтобы они могли дальше формировать городскую среду, создавать объекты в ключевых для людей сферах. Для таких целей они также имеют возможность списать две трети задолженности по бюджетным кредитам", - отметил Мишустин. По его данным, этой мерой недавно воспользовались еще 15 субъектов РФ. "Важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации ЖКХ, благоустройства и наращивания необходимой инфраструктуры", - подчеркнул премьер.
Новости
15:49 25.11.2025
 
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам

Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготной ипотеке

© РИА Новости . Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Строительство жилого комплекса . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство увеличило уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, расширены лимиты по основным программам, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы снизить риски уменьшения числа новых проектов и выдачи разрешений на возведение домов, правительством был увеличен уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам. По основным из них расширены лимиты", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.
Премьер добавил, что по поручению президента запущена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства жилья в малых городах. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что для защиты средств граждан механизм эскроу-счетов распространен на индивидуальное жилищное строительство.
"Продолжаем предоставлять российским субъектам займы на льготных условиях в рамках инфраструктурного меню, чтобы они могли дальше формировать городскую среду, создавать объекты в ключевых для людей сферах. Для таких целей они также имеют возможность списать две трети задолженности по бюджетным кредитам", - отметил Мишустин.
По его данным, этой мерой недавно воспользовались еще 15 субъектов РФ.
"Важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации ЖКХ, благоустройства и наращивания необходимой инфраструктуры", - подчеркнул премьер.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России
