Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли
Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии правительства Мишустин предложил обсудить, как идет реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. "Она направлена на достижение одной из национальных целей – это обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Прежде всего, отмечу, что все ключевые показатели, которые были установлены на первый период до 2024 года, были выполнены. Многие из них, напомню, с превышением плановых значений", - сказал Мишустин.
