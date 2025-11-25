Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/mishustin-864926330.html
Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли
Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли - 25.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли
Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:50+0300
2025-11-25T15:50+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925922_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_d8b5d62eae7d09279460c6d608c81969.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии правительства Мишустин предложил обсудить, как идет реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. "Она направлена на достижение одной из национальных целей – это обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Прежде всего, отмечу, что все ключевые показатели, которые были установлены на первый период до 2024 года, были выполнены. Многие из них, напомню, с превышением плановых значений", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251125/mishustin-864926164.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925922_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2f8cfaee24058c6bbf7a17029839f9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
15:50 25.11.2025
 
Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли

Мишустин заявил о выполнении ключевых показателей развития строительной отрасли

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве жилого комплекса
Рабочие на строительстве жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Рабочие на строительстве жилого комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе стратегической сессии правительства Мишустин предложил обсудить, как идет реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
"Она направлена на достижение одной из национальных целей – это обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Прежде всего, отмечу, что все ключевые показатели, которые были установлены на первый период до 2024 года, были выполнены. Многие из них, напомню, с превышением плановых значений", - сказал Мишустин.
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам
15:49
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала