Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли

Мишустин рассказал о ключевых показателях развития строительной отрасли

25.11.2025

2025-11-25T15:50+0300

2025-11-25T15:50+0300

2025-11-25T15:50+0300

экономика

россия

бизнес

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925922_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_d8b5d62eae7d09279460c6d608c81969.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ключевые показатели развития строительной отрасли в России были выполнены, многие из них - с превышением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии правительства Мишустин предложил обсудить, как идет реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. "Она направлена на достижение одной из национальных целей – это обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Прежде всего, отмечу, что все ключевые показатели, которые были установлены на первый период до 2024 года, были выполнены. Многие из них, напомню, с превышением плановых значений", - сказал Мишустин.

рф

2025

