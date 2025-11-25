Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251125/moldaviya-864934467.html
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон - 25.11.2025, ПРАЙМ
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:53+0300
2025-11-25T19:53+0300
политика
финансы
мировая экономика
молдавия
брюссель
игорь додон
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_db748220780ed35a0588aa47457036d8.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. "Молдова переживает глубокий кризис. Государство фактически на грани банкротства, экономика — в состоянии комы, а совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) достиг 66%", - написал в своем Telegram-канале Додон.По его словам, Молдавия остается единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста. По мнению Додона, вместо поиска реальных решений для улучшения жизни граждан власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах. "Международные партнёры, включая МВФ, уже утратили доверие к руководству страны. Фактически остался только Брюссель со своим подходом: "Сукин сын, но наш". Там ПДС пока ещё терпят, но неизвестно, как долго это продлится", - отметил он. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://1prime.ru/20251115/zakharova-864569095.html
молдавия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_a39cb0665a065566e1872d79526ad0ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, молдавия, брюссель, игорь додон, мвф
Политика, Финансы, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Брюссель, Игорь Додон, МВФ
19:53 25.11.2025
 
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон

Экс-президент Додон: Молдавия переживает глубокий кризис и находится на грани банкротства

© Sputnik | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
"Молдова переживает глубокий кризис. Государство фактически на грани банкротства, экономика — в состоянии комы, а совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) достиг 66%", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, Молдавия остается единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста.
По мнению Додона, вместо поиска реальных решений для улучшения жизни граждан власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах. "Международные партнёры, включая МВФ, уже утратили доверие к руководству страны. Фактически остался только Брюссель со своим подходом: "Сукин сын, но наш". Там ПДС пока ещё терпят, но неизвестно, как долго это продлится", - отметил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Захарова отреагировала на заявления молдавского депутата о Пушкине и геях*
15 ноября, 20:30
 
ПолитикаФинансыМировая экономикаМОЛДАВИЯБрюссельИгорь ДодонМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала