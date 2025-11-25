https://1prime.ru/20251125/mzhd-864905950.html

На МЖД ночью обрабатывали инфраструктуру от гололеда

На МЖД ночью обрабатывали инфраструктуру от гололеда

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 1,5 тысяч железнодорожников ночью участвовали в обработке инфраструктуры московского узла от гололеда для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "На Московской железной дороге продолжает действовать усиленный режим работы. Более 1,5 тысячи железнодорожников было задействовано в мероприятиях по обработке инфраструктуры в московском узле от гололеда в ночное время, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов. Из них 800 человек проводили очистку пассажирской инфраструктуры - платформ, мостов и сходов с них", - говорится в сообщении. Отмечается, что ночью поезда без пассажиров курсировали на МЦК, МЦД и радиальных направлениях для предотвращения образования наледи. Особое внимание уделено обработке антигололедной жидкостью контактной сети на соединительных ветвях, по которым транзитные пассажирские поезда следуют с одного радиального направления на другое. Кроме того, было организовано курсирование локомотивов с вибропантографами, а также техники с гололёдоочистительными устройствами, на постоянной основе осуществляется мониторинг погодной обстановки. Подчеркивается, что с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи о ведении поездов в сложных условиях.

