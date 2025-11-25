Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/nis-864934212.html
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS - 25.11.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS
Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если компания не | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:45+0300
2025-11-25T19:45+0300
экономика
финансы
банки
сербия
сша
александр вучич
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что санкции против NIS грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты. "Нацбанк Сербии не позволит, чтобы стабильность отечественной финансовой системы оказалась под угрозой. Нацбанк Сербии оповещает общественность, что как и анонсировал президент республики Сербия, если компания NIS не получит лицензии до предусмотренного срока, будут остановлены финансовые операции с указанной компанией, чтобы никоим образом под вопросом не оказалась стабильность отечественной финансовой системы", - говорится в официальном сообщении нацбанка. Вучич также оповестил граждан во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. Компания позже подтвердила эту информацию своим сообщением. По его словам, правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета NIS, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену". Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах. "Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.
https://1prime.ru/20251125/vuchich--864924732.html
сербия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сербия, сша, александр вучич, nis
Экономика, Финансы, Банки, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, NIS
19:45 25.11.2025
 
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS

Нацбанк Сербии остановит финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии"

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк Сербии предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что санкции против NIS грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты.
"Нацбанк Сербии не позволит, чтобы стабильность отечественной финансовой системы оказалась под угрозой. Нацбанк Сербии оповещает общественность, что как и анонсировал президент республики Сербия, если компания NIS не получит лицензии до предусмотренного срока, будут остановлены финансовые операции с указанной компанией, чтобы никоим образом под вопросом не оказалась стабильность отечественной финансовой системы", - говорится в официальном сообщении нацбанка.
Вучич также оповестил граждан во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. Компания позже подтвердила эту информацию своим сообщением.
По его словам, правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета NIS, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS
15:16
 
ЭкономикаФинансыБанкиСЕРБИЯСШААлександр ВучичNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала