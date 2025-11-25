https://1prime.ru/20251125/novak--864906542.html

Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР сотрудничество в энергетике

Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР сотрудничество в энергетике - 25.11.2025

Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР сотрудничество в энергетике

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном перспективы сотрудничества в энергетике, сообщили в аппарате Новака. | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном перспективы сотрудничества в энергетике, сообщили в аппарате Новака. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Дином Сюэсяном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Новак отметил, что торговая связь России и Китая продолжает играть важнейшую роль в глобальной экономике. "Россия является надежным поставщиком нефти и газа в Китай. Продолжим активно работать над расширением энергетического взаимодействия как ключевого направления сотрудничества двух стран", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ.

