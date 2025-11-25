https://1prime.ru/20251125/novak-864900717.html

Новак оценил сотрудничество России и Китая в энерготехнологиях

Новак оценил сотрудничество России и Китая в энерготехнологиях - 25.11.2025, ПРАЙМ

Новак оценил сотрудничество России и Китая в энерготехнологиях

Кооперация Китая и России в энергетических технологиях даст мощный импульс развитию "зеленой" инфраструктуры, например литий-ионных аккумуляторов и систем... | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Кооперация Китая и России в энергетических технологиях даст мощный импульс развитию "зеленой" инфраструктуры, например литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Кооперация создает благоприятную среду для формирования экспортных кластеров: Россия сможет поставлять технологические модули и сырье, а Китай - серийные решения и сервисную поддержку. Это будет безусловно укреплять энергетическую безопасность обеих стран и даст мощный импульс развитию "зеленой" инфраструктуры в Евразии. Имею в виду, например, технологии производства катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии и многое другое", - сказал он. Новак добавил, что интеграция китайских технологий с российскими ресурсами позволит локализовать полный цикл производства и снизить себестоимость технологических решений. Совместные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в области систем управления накоплением энергии и интеллектуальных платформ хранения повысят надежность и срок службы батарей, а также оптимизируют их работу в тандеме с ветровыми и солнечными станциями.

