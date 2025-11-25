https://1prime.ru/20251125/novak-864900786.html

Новак оценил сотрудничество России и Китая

Новак оценил сотрудничество России и Китая

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая каждый год ставит все новые рекорды, несмотря на санкционное давление Запада, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны западных стран, сложную международную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ставит каждый год все новые рекорды", - сказал Новак. Он напомнил, что в 2018 году, когда впервые проходил данный форум, товарооборот между РФ и КНР составлял чуть более 108 миллиардов долларов. "В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился до 245 миллиарда долларов, более трети которого (34%) обеспечивают отрасли ТЭК", - отметил вице-премьер. Новак также подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении отношений с Китаем. "Это один из главных внешнеполитических приоритетов нашей страны", - указал он.

2025

