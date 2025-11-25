https://1prime.ru/20251125/novak-864907878.html

Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны", - сказал он. Ранее в ноябре в "Интер РАО" (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ) заявляли, что экспорт электроэнергии из России в Китай за девять месяцев 2025 года уменьшился в два раза и составил 0,3 миллиарда кВт.ч. В декабре прошлого года член правления "Интер РАО" Александра Панина говорила, что снижение экспорта в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме.

