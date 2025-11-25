Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак - 25.11.2025
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак
2025-11-25T08:56+0300
2025-11-25T08:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны", - сказал он. Ранее в ноябре в "Интер РАО" (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ) заявляли, что экспорт электроэнергии из России в Китай за девять месяцев 2025 года уменьшился в два раза и составил 0,3 миллиарда кВт.ч. В декабре прошлого года член правления "Интер РАО" Александра Панина говорила, что снижение экспорта в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме.
08:56 25.11.2025
 
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны", - сказал он.
Ранее в ноябре в "Интер РАО" (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ) заявляли, что экспорт электроэнергии из России в Китай за девять месяцев 2025 года уменьшился в два раза и составил 0,3 миллиарда кВт.ч.
В декабре прошлого года член правления "Интер РАО" Александра Панина говорила, что снижение экспорта в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Новак обсудил с вице-премьером Госсовета КНР сотрудничество в энергетике
08:18
 
Энергетика РОССИЯ КИТАЙ РФ Александр Новак Александр Панин Интер РАО
 
 
