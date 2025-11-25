https://1prime.ru/20251125/novorossiysk-864935799.html
Глава Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ
Глава Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ
Глава Новороссийска Андрей Кравченко разместил в своем Telegram-канале кадры, показывающие последствия атаки дронов от ВСУ на город. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Новороссийска Андрей Кравченко разместил в своем Telegram-канале кадры, показывающие последствия атаки дронов от ВСУ на город. На видео можно увидеть многоэтажные и частные здания с выбитыми стеклами и поврежденными стенами, а также последствия пожара от ударов БПЛА и поврежденную машину. "Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается", — написал Кравченко.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион пережил одну из самых масштабных и длительных атак ВСУ: пострадали шесть человек, повреждены более 20 домов в пяти муниципальных образованиях. По информации регионального оперативного штаба, зафиксированы повреждения в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, а также в Туапсинском, Динском и Павловском районах. Украинские вооруженные силы ежедневно запускают дроны на гражданские объекты в российских областях. В ответ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками, исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко разместил в своем Telegram-канале
кадры, показывающие последствия атаки дронов от ВСУ на город.
На видео можно увидеть многоэтажные и частные здания с выбитыми стеклами и поврежденными стенами, а также последствия пожара от ударов БПЛА и поврежденную машину.
"Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается", — написал Кравченко.
Ранее губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев сообщил, что регион пережил одну из самых масштабных и длительных атак ВСУ
: пострадали шесть человек, повреждены более 20 домов в пяти муниципальных образованиях. По информации регионального оперативного штаба, зафиксированы повреждения в Новороссийске
, Геленджике
, Краснодаре
, а также в Туапсинском, Динском и Павловском районах.
Украинские вооруженные силы ежедневно запускают дроны на гражданские объекты в российских областях. В ответ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками, исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
