Глава Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ

Глава Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ

2025-11-25T20:37+0300

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Новороссийска Андрей Кравченко разместил в своем Telegram-канале кадры, показывающие последствия атаки дронов от ВСУ на город. На видео можно увидеть многоэтажные и частные здания с выбитыми стеклами и поврежденными стенами, а также последствия пожара от ударов БПЛА и поврежденную машину. "Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается", — написал Кравченко.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион пережил одну из самых масштабных и длительных атак ВСУ: пострадали шесть человек, повреждены более 20 домов в пяти муниципальных образованиях. По информации регионального оперативного штаба, зафиксированы повреждения в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, а также в Туапсинском, Динском и Павловском районах. Украинские вооруженные силы ежедневно запускают дроны на гражданские объекты в российских областях. В ответ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками, исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.

