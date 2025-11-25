https://1prime.ru/20251125/okey-864933289.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "О'Кей" сменил генерального директора, с 25 ноября им стал Андрей Кришнев, говорится в сообщении компании. "По третьему вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора Общества" принято решение: избрать с 25 ноября 2025 г. генеральным директором общества Кришнева Андрея Константиновича", - говорится в сообщении. Отмечается, что предыдущий генеральный директор Константин Арабидис покинул компанию 24 ноября. Согласно пресс-релизу компании, размещенному на официальном сайте, Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли. "Перед своим приходом в "О'Кей" Андрей в течение нескольких лет возглавлял крупные российские FMCG компании", - уточняется там. Ранее во вторник люксембургская O'Key Group S.A. сообщила о завершении сделки по продаже бизнесов ООО "О'Кей" российскому менеджменту, в контур сделки вошли в том числе гипермаркеты сети и логистическая инфраструктура. Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 сентября 2025 года управляла 303 магазинами в России, в том числе 76 гипермаркетами под брендом "О'Кей" и 227 дискаунтерами "Да!".

