2025-11-25T19:18+0300
2025-11-25T19:18+0300
экономика
бизнес
петербург
о'кей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864932775_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_893665d779ad1f0951493c14c2bb4fde.jpg
бизнес, петербург, о'кей
Экономика, Бизнес, Петербург, О'Кей
19:18 25.11.2025
 
Ритейлер "О'Кей" сменил генерального директора

Ритейлер "О'Кей" сменил генерального директора, им стал Андрей Кришнев

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска гипермаркета "О'КЕЙ"
Вывеска гипермаркета О'КЕЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Вывеска гипермаркета "О'КЕЙ". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "О'Кей" сменил генерального директора, с 25 ноября им стал Андрей Кришнев, говорится в сообщении компании.
"По третьему вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора Общества" принято решение: избрать с 25 ноября 2025 г. генеральным директором общества Кришнева Андрея Константиновича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущий генеральный директор Константин Арабидис покинул компанию 24 ноября.
Согласно пресс-релизу компании, размещенному на официальном сайте, Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли.
"Перед своим приходом в "О'Кей" Андрей в течение нескольких лет возглавлял крупные российские FMCG компании", - уточняется там.
Ранее во вторник люксембургская O'Key Group S.A. сообщила о завершении сделки по продаже бизнесов ООО "О'Кей" российскому менеджменту, в контур сделки вошли в том числе гипермаркеты сети и логистическая инфраструктура.
Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 сентября 2025 года управляла 303 магазинами в России, в том числе 76 гипермаркетами под брендом "О'Кей" и 227 дискаунтерами "Да!".
ЭкономикаБизнесПетербургО'Кей
 
 
