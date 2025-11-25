Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/ozon--864917988.html
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды - 25.11.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 0,27 рубля на акцию, сообщила компания. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:58+0300
2025-11-25T12:58+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864917830_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_05c86933df5bb439c14c9c43fc2364e6.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 0,27 рубля на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Озон Фармацевтика": Выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам работы за 9 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 рублей 66 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 рублей 27 копеек", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 января 2026 года. Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
https://1prime.ru/20251112/ozon-864447855.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864917830_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95da67a6e714cd95a7eb58006dd96830.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Экономика, Финансы
12:58 25.11.2025
 
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить 0,27 рубля на акцию

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Таблетки в руке. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 0,27 рубля на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Озон Фармацевтика": Выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам работы за 9 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 рублей 66 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 рублей 27 копеек", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 января 2026 года.
Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Мосбиржа.
Мосбиржа допустит акции "Озона" на дополнительные торговые сессии
12 ноября, 10:37
 
ЭкономикаФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала