Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды
экономика
финансы
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 0,27 рубля на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Озон Фармацевтика": Выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам работы за 9 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 рублей 66 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 рублей 27 копеек", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается утвердить 12 января 2026 года. Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
финансы
