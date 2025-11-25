https://1prime.ru/20251125/patrushev-864901037.html

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Жатайскую судоверфь в Якутии. Патрушев в ходе посещения ознакомился с участком сборки плоских секций, где в настоящее время строится паром для Сунтарского улуса Якутии, участком сборки полотнищ и стапелем завода. Директор завода Влад Пермяков продемонстрировал помощнику президента строящиеся на предприятии малые баржи для сельскохозяйственных нужд региона. Первая производственная линия завода запущена в эксплуатацию в апреле 2025 года. В настоящее время на заводе ведется строительство малотоннажного парома для перевозки сельскохозяйственной техники. Жатайская судоверфь оснащена новейшим оборудованием, в том числе станками плазменной и газовой резки с ЧПУ, гибочными прессами, современными фрезерными, сверлильными и токарными станками. Отдельное внимание уделили развитию Якутска и решению жилищных и иных социальных вопросов работников верфи. Также обсуждалась подготовка кадров для верфи. Патрушев подчеркнул важность взаимодействия с другими предприятиями, в частности с Онежским и Балтийским заводами.

