Патрушев посетил Жатайскую судоверфь в Якутии
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Жатайскую судоверфь в Якутии.
Патрушев в ходе посещения ознакомился с участком сборки плоских секций, где в настоящее время строится паром для Сунтарского улуса Якутии, участком сборки полотнищ и стапелем завода.
Директор завода Влад Пермяков продемонстрировал помощнику президента строящиеся на предприятии малые баржи для сельскохозяйственных нужд региона.
Первая производственная линия завода запущена в эксплуатацию в апреле 2025 года. В настоящее время на заводе ведется строительство малотоннажного парома для перевозки сельскохозяйственной техники.
Жатайская судоверфь оснащена новейшим оборудованием, в том числе станками плазменной и газовой резки с ЧПУ, гибочными прессами, современными фрезерными, сверлильными и токарными станками.
Отдельное внимание уделили развитию Якутска и решению жилищных и иных социальных вопросов работников верфи. Также обсуждалась подготовка кадров для верфи. Патрушев подчеркнул важность взаимодействия с другими предприятиями, в частности с Онежским и Балтийским заводами.
