Патрушев отметил необходимость увеличения заказов для Жатайской судоверфи

25.11.2025

Патрушев отметил необходимость увеличения заказов для Жатайской судоверфи

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе посещения Жатайской судоверфи в Республике Саха (Якутия) обратил внимание на необходимость увеличения заказов для нее. Увеличение заказов для Жатайской верфи необходимо для строительства на ней речного флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне РФ. В связи с этим Патрушев обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым и руководством судостроительного завода перспективы развития предприятия и оснащение его заказами. Производственная мощность Жатайской судоверфи - десять единиц судов класса "река-море" в год (переработка 10 тысяч тонн металлоконструкций), возможность производства судов арктического класса Arc4, Arc5, а также производство запчастей и комплектующих для судов класса Arc6, Arc7. По оценкам региональных властей, потребность Якутии составляет 283 судна до 2035 года.

