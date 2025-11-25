https://1prime.ru/20251125/patrushev-864901889.html

Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора

Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора - 25.11.2025, ПРАЙМ

Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:26+0300

2025-11-25T06:26+0300

2025-11-25T06:26+0300

бизнес

россия

экономика

рф

якутия

николай патрушев

айсен николаев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901889.jpg?1764041168

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил вопросы, связанные с формированием интермодального транзитного международного транспортного коридора с выходом по реке Лена на Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор. Кроме того, был рассмотрен проект строительства нового морского порта в Хараулахской бухте моря Лаптевых, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора Мохэ - Найба, формируемого в рамках разрабатываемой Стратегии развития Севморпути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года. Темой встречи также стали задачи по обновлению флота Ленского бассейна. Отдельно была затронута тематика, подлежащая обсуждению на Морском совете при главе Якутии.

рф

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, якутия, николай патрушев, айсен николаев