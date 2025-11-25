Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/patrushev-864901889.html
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора - 25.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:26+0300
2025-11-25T06:26+0300
бизнес
россия
экономика
рф
якутия
николай патрушев
айсен николаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901889.jpg?1764041168
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил вопросы, связанные с формированием интермодального транзитного международного транспортного коридора с выходом по реке Лена на Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор. Кроме того, был рассмотрен проект строительства нового морского порта в Хараулахской бухте моря Лаптевых, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора Мохэ - Найба, формируемого в рамках разрабатываемой Стратегии развития Севморпути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года. Темой встречи также стали задачи по обновлению флота Ленского бассейна. Отдельно была затронута тематика, подлежащая обсуждению на Морском совете при главе Якутии.
рф
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, якутия, николай патрушев, айсен николаев
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ЯКУТИЯ, Николай Патрушев, Айсен Николаев
06:26 25.11.2025
 
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора

Патрушев обсудил с главой Якутии Николаевым формирование транзитного коридора

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил вопросы, связанные с формированием интермодального транзитного международного транспортного коридора с выходом по реке Лена на Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор.
Кроме того, был рассмотрен проект строительства нового морского порта в Хараулахской бухте моря Лаптевых, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора Мохэ - Найба, формируемого в рамках разрабатываемой Стратегии развития Севморпути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года.
Темой встречи также стали задачи по обновлению флота Ленского бассейна.
Отдельно была затронута тематика, подлежащая обсуждению на Морском совете при главе Якутии.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФЯКУТИЯНиколай ПатрушевАйсен Николаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала