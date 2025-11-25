https://1prime.ru/20251125/patrushev-864901889.html
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора
Патрушев обсудил с главой Якутии формирование транзитного коридора
бизнес
россия
экономика
рф
якутия
николай патрушев
айсен николаев
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил вопросы, связанные с формированием интермодального транзитного международного транспортного коридора с выходом по реке Лена на Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор.
Кроме того, был рассмотрен проект строительства нового морского порта в Хараулахской бухте моря Лаптевых, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора Мохэ - Найба, формируемого в рамках разрабатываемой Стратегии развития Севморпути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года.
Темой встречи также стали задачи по обновлению флота Ленского бассейна.
Отдельно была затронута тематика, подлежащая обсуждению на Морском совете при главе Якутии.
