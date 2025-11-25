https://1prime.ru/20251125/patrushev-864905524.html
Патрушев назвал проблемы, сдерживающие развитие судоходства на Лене
Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев указал на ряд проблем, сдерживающих развитие судоходства на реке Лене и ее притоках. | 25.11.2025, ПРАЙМ
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев указал на ряд проблем, сдерживающих развитие судоходства на реке Лене и ее притоках.
"Сегодня сформировался ряд проблем, сдерживающих развитие речного судоходства на реке Лене и ее притоках. Ухудшение судоходных параметров рек Ленского бассейна существенно снижает возможности использования их транспортного потенциала", - сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
В частности, отсутствие достаточного числа земснарядов и невозможность выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме не позволяют обеспечить требуемые глубины и использовать суда типа "река-море" большой грузоподъемности.
"(Это - ред.) ограничивает пропускную способность водных путей Ленского бассейна, приводит к удорожанию северного завоза и сдерживает экономическое развитие региона", - пояснил помощник президента РФ.
Не менее значимой проблемой, по словам Патрушева, является высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов, который на отдельных объектах составляет 80%.
"В некоторых случаях выгрузка производится на необорудованный берег", - добавил глава Морколлегии.
Вместе с тем, судоходство в Ленском бассейне - это не только экономическая деятельность, это система жизнеобеспечения огромного макрорегиона, отметил он.
"С учетом суровых климатических условий, протяженность водных путей этого бассейна делает водный транспорт важным элементом экономики Республики Саха (Якутия) и обеспечения северного завоза", - заключил помощник президента.
