2025-11-25T07:42+0300
2025-11-25T07:42+0300
россия
экономика
рф
якутия
николай патрушев
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне. "Наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, является неудовлетворительное состояние флота, значительная часть которого весьма устарела", - сказал Патрушев. По его словам, критический срок эксплуатации превышен более чем у половины речных судов. "Темпы списания флота в 4,5 раза опережают темпы его пополнения. В результате текущая потребность региона в обновлении судов составят около 300 единиц", - пояснил глава Морской коллегии России. Помощник президента РФ также добавил, что руководство Якутии принимает меры, направленные на решение этой проблемы: за счет средств республиканского бюджета развиваются судостроительные мощности.
рф
якутия
россия, рф, якутия, николай патрушев
РОССИЯ, Экономика, РФ, ЯКУТИЯ, Николай Патрушев
07:42 25.11.2025
 
Патрушев назвал устаревший флот самой острой проблемой в Ленском бассейне

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
"Наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, является неудовлетворительное состояние флота, значительная часть которого весьма устарела", - сказал Патрушев.
По его словам, критический срок эксплуатации превышен более чем у половины речных судов. "Темпы списания флота в 4,5 раза опережают темпы его пополнения. В результате текущая потребность региона в обновлении судов составят около 300 единиц", - пояснил глава Морской коллегии России.
Помощник президента РФ также добавил, что руководство Якутии принимает меры, направленные на решение этой проблемы: за счет средств республиканского бюджета развиваются судостроительные мощности.
 
