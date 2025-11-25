https://1prime.ru/20251125/patrushev-864905874.html

Патрушев призвал уделить особое внимание базовым портам Ленского бассейна

2025-11-25T07:45+0300

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов, необходимо уделить особое внимание, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне. Патрушев отметил ряд проблем, замедляющих развитие судоходства в Ленском бассейне. В частности, речь о снижении пропускной способности из-за невозможности выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме, а также высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов. "В связи с этим, учитывая короткий навигационный период и суровые климатические условия, необходимо особое внимание уделить инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов", - подчеркнул глава Морской коллегии. Кроме того, помощник президента указал на целесообразность определения перспективы развития морских портов Якутии, в первую очередь порта Тикси, а также оценки возможности строительства нового порта в районе села Найба.

