2025-11-25T07:45+0300
2025-11-25T07:45+0300
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов, необходимо уделить особое внимание, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне. Патрушев отметил ряд проблем, замедляющих развитие судоходства в Ленском бассейне. В частности, речь о снижении пропускной способности из-за невозможности выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме, а также высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов. "В связи с этим, учитывая короткий навигационный период и суровые климатические условия, необходимо особое внимание уделить инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов", - подчеркнул глава Морской коллегии. Кроме того, помощник президента указал на целесообразность определения перспективы развития морских портов Якутии, в первую очередь порта Тикси, а также оценки возможности строительства нового порта в районе села Найба.
07:45 25.11.2025
 
Патрушев призвал уделить особое внимание базовым портам Ленского бассейна

Патрушев призвал уделить особое внимание инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов, необходимо уделить особое внимание, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
Патрушев отметил ряд проблем, замедляющих развитие судоходства в Ленском бассейне. В частности, речь о снижении пропускной способности из-за невозможности выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме, а также высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов.
"В связи с этим, учитывая короткий навигационный период и суровые климатические условия, необходимо особое внимание уделить инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов", - подчеркнул глава Морской коллегии.
Кроме того, помощник президента указал на целесообразность определения перспективы развития морских портов Якутии, в первую очередь порта Тикси, а также оценки возможности строительства нового порта в районе села Найба.
 
