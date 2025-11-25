https://1prime.ru/20251125/patrushev-864906046.html
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в программы производства судов и по оказанию господдержки.
"Прошу Минпромторг России и Минтранс России оказать содействие по включению (Жатайской) верфи в имеющиеся программы по производству судов и проработать вопрос об оказании необходимой государственной поддержки. Полагаю, что новая верфь должна быть встроена в систему кооперационных связей судостроительной промышленности и обеспечена заказами на строительство новых судов", - заявил Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
По словам главы Морской коллегии, Жатайская судоверфь должна стать важным звеном судостроения на Дальнем Востоке. "Производственные мощности верфи способны обеспечить создание судов класса "река-море", барж, буксиров, плавучих доков, земснарядов, а также судов ледового класса. Уже запущена в опытную эксплуатацию производственная линия", - пояснил помощник президента РФ.
Патрушев отметил, что это новая, современная верфь, являющаяся полноценным судостроительным кластером, позволяющим строить необходимый речной флот для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне России.
