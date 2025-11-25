Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/patrushev-864906046.html
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи - 25.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи
Помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:48+0300
2025-11-25T07:48+0300
россия
бизнес
экономика
рф
дальний восток
николай патрушев
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864906046.jpg?1764046126
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в программы производства судов и по оказанию господдержки. "Прошу Минпромторг России и Минтранс России оказать содействие по включению (Жатайской) верфи в имеющиеся программы по производству судов и проработать вопрос об оказании необходимой государственной поддержки. Полагаю, что новая верфь должна быть встроена в систему кооперационных связей судостроительной промышленности и обеспечена заказами на строительство новых судов", - заявил Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне. По словам главы Морской коллегии, Жатайская судоверфь должна стать важным звеном судостроения на Дальнем Востоке. "Производственные мощности верфи способны обеспечить создание судов класса "река-море", барж, буксиров, плавучих доков, земснарядов, а также судов ледового класса. Уже запущена в опытную эксплуатацию производственная линия", - пояснил помощник президента РФ. Патрушев отметил, что это новая, современная верфь, являющаяся полноценным судостроительным кластером, позволяющим строить необходимый речной флот для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне России.
рф
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, дальний восток, николай патрушев, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, Дальний Восток, Николай Патрушев, Минпромторг
07:48 25.11.2025
 
Патрушев просит Минпромторг и Минтранс оказать господдержку Жатайской верфи

Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу за господдержкой Жатайской верфи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в программы производства судов и по оказанию господдержки.
"Прошу Минпромторг России и Минтранс России оказать содействие по включению (Жатайской) верфи в имеющиеся программы по производству судов и проработать вопрос об оказании необходимой государственной поддержки. Полагаю, что новая верфь должна быть встроена в систему кооперационных связей судостроительной промышленности и обеспечена заказами на строительство новых судов", - заявил Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
По словам главы Морской коллегии, Жатайская судоверфь должна стать важным звеном судостроения на Дальнем Востоке. "Производственные мощности верфи способны обеспечить создание судов класса "река-море", барж, буксиров, плавучих доков, земснарядов, а также судов ледового класса. Уже запущена в опытную эксплуатацию производственная линия", - пояснил помощник президента РФ.
Патрушев отметил, что это новая, современная верфь, являющаяся полноценным судостроительным кластером, позволяющим строить необходимый речной флот для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне России.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФДальний ВостокНиколай ПатрушевМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала