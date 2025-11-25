https://1prime.ru/20251125/pekin-864901210.html

Российско-Китайский энергетический бизнес-форум открылся в Пекине

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Седьмой Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) начал работу в Пекине, сообщила "Роснефть". С докладами на церемонии открытия выступили ответственный секретарь комиссии при президенте РФ и по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, вице-премьер Госсовета, член постоянного комитета ЦК Компартии Китая Дин Сюэсян, вице-премьер РФ Александр Новак и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян. С российской стороны участие в открытии также приняли министр энергетики РФ Сергей Цивилев, председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, председатель правления "Интер РАО" Сергей Дрегваль, гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин, гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин. Также в мероприятии приняли участие руководители других российских компаний, таких как "Газпром", "Новатэк", "Транснефть", "Росатом", "Зарубежнефть", "Газпромбанк", СУЭК, "Кузбасразрезуголь", ТМК, "Альфабанк", "Петербургская биржа", отметила "Роснефть". В сообщении отмечается, что Сечин зачитал участникам РКЭБФ приветствие президента России Владимира Путина. По словам главы государства, двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР продолжают развиваться по восходящей, и одним из важнейших направлений практической кооперации является энергетика. "Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля", - приводятся в сообщении слова Путина. "Российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов", - цитирует "Роснефть" главу государства.

