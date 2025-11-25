"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах по Украине
Прауд: Европа не способна конструктивно решить конфликт на Украине
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны не готовы выдвинуть действенный план для разрешения украинского конфликта, написал в соцсети Х британский дипломат Иан Прауд.
"Европейские лидеры говорят, что Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, но игнорируют свои переговоры с американцами, сами отказываются вести переговоры с Россией и говорят, что Зеленскому тоже не стоит. Кто будет за этим столом? Только Путин? Какой абсурд", — отметил он.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Европейские "поправки" к американской инициативе
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.