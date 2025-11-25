Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пермском крае ограничат время продажи алкоголя
В Пермском крае ограничат время продажи алкоголя
ПЕРМЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Время продажи алкогольной продукции в магазинах Пермского края с 1 марта ограничат периодом с 8.00 до 22.00, сократив на один час, говорится в постановлении краевого правительства. "(Розничная продажа алкоголя не допускается - ред.) с 22.00 до 8.00 по местному времени", - указано в постановлении правительства Пермского края об изменении условий реализации спиртного. Документ опубликован на сайте, где размещаются принятые властями правовые акты, и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он подписан губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября. Сейчас розничная продажа алкоголя в регионе разрешена с 8.00 до 23.00. Ранее краевые власти, анонсируя меру, сообщали, что она направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания.
14:18 25.11.2025
 
В Пермском крае ограничат время продажи алкоголя

В Пермском крае с 1 марта ограничат время продажи алкоголя на один час

ПЕРМЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Время продажи алкогольной продукции в магазинах Пермского края с 1 марта ограничат периодом с 8.00 до 22.00, сократив на один час, говорится в постановлении краевого правительства.
"(Розничная продажа алкоголя не допускается - ред.) с 22.00 до 8.00 по местному времени", - указано в постановлении правительства Пермского края об изменении условий реализации спиртного.
Документ опубликован на сайте, где размещаются принятые властями правовые акты, и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он подписан губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября.
Сейчас розничная продажа алкоголя в регионе разрешена с 8.00 до 23.00.
Ранее краевые власти, анонсируя меру, сообщали, что она направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания.
