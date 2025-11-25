https://1prime.ru/20251125/pjatnitsa-864900279.html
"Черная пятница" перестала быть ажиотажным событием - эксперты
"Черная пятница" перестала быть ажиотажным событием - эксперты - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Черная пятница" перестала быть ажиотажным событием - эксперты
Ежегодная осенняя распродажа, известная как "черная пятница", перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на трафик российских торговых центров,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T05:16+0300
2025-11-25T05:16+0300
2025-11-25T05:16+0300
бизнес
россия
михаил васильев
владимир чернов
тц
ibc real estate
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864900279.jpg?1764036976
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная осенняя распродажа, известная как "черная пятница", перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на трафик российских торговых центров, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
"Черная пятница" перестала быть тем суперажиотажным событием, которое гарантированно обеспечивало ТЦ рекордным трафиком и приводило к значительному росту оборотов для арендаторов", - заявила глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.
По прогнозу руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в ноябре в целом посещаемость ТЦ может быть на 3-4% меньше, чем в ноябре прошлого года, а трафик на неделе с "черной пятницей", вероятно, окажется на 2-3% ниже средненедельного уровня текущего года.
Падение посещаемости в ТЦ в первую очередь обусловлено смещением фокуса покупателей на онлайн-магазины и маркетплейсы, которые значительно снижают цены, объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Во-вторых, увеличилась продолжительность самой "черной пятницы", из-за чего трафик размазывается почти на месяц. Традиционно крупная распродажа проходила в последнюю пятницу ноября, но в последние несколько лет скидки начинаются уже со второй недели ноября и длятся до конца месяца, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "Фактически скидки в той или иной степени предоставляются на ассортимент практически постоянно, что снижает мотивацию к покупке", - добавила она.
Кроме того, постоянные распродажи происходят в аутлетах, обратил внимание руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. "Поэтому сегодня экстраординарное событие в виде существенных скидок превратилось в обыденность", - заметил он.
Многие торговые центры и сами начинают отказываться от проведения "черной пятницы". По данным Кермедчиевой, около 63% ТЦ не будут проводить никаких акций в текущем году. "ТЦ не особенно верят в успех "черной пятницы" и поэтому все чаще экономят на маркетинговых активностях в этот период, сосредотачиваясь на праздновании Нового года", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил васильев, владимир чернов, тц, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Васильев, Владимир Чернов, ТЦ, IBC Real Estate
"Черная пятница" перестала быть ажиотажным событием - эксперты
Эксперты: "черная пятница" перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на ТЦ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная осенняя распродажа, известная как "черная пятница", перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на трафик российских торговых центров, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
"Черная пятница" перестала быть тем суперажиотажным событием, которое гарантированно обеспечивало ТЦ рекордным трафиком и приводило к значительному росту оборотов для арендаторов", - заявила глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.
По прогнозу руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в ноябре в целом посещаемость ТЦ может быть на 3-4% меньше, чем в ноябре прошлого года, а трафик на неделе с "черной пятницей", вероятно, окажется на 2-3% ниже средненедельного уровня текущего года.
Падение посещаемости в ТЦ в первую очередь обусловлено смещением фокуса покупателей на онлайн-магазины и маркетплейсы, которые значительно снижают цены, объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Во-вторых, увеличилась продолжительность самой "черной пятницы", из-за чего трафик размазывается почти на месяц. Традиционно крупная распродажа проходила в последнюю пятницу ноября, но в последние несколько лет скидки начинаются уже со второй недели ноября и длятся до конца месяца, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "Фактически скидки в той или иной степени предоставляются на ассортимент практически постоянно, что снижает мотивацию к покупке", - добавила она.
Кроме того, постоянные распродажи происходят в аутлетах, обратил внимание руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. "Поэтому сегодня экстраординарное событие в виде существенных скидок превратилось в обыденность", - заметил он.
Многие торговые центры и сами начинают отказываться от проведения "черной пятницы". По данным Кермедчиевой, около 63% ТЦ не будут проводить никаких акций в текущем году. "ТЦ не особенно верят в успех "черной пятницы" и поэтому все чаще экономят на маркетинговых активностях в этот период, сосредотачиваясь на праздновании Нового года", - добавила она.