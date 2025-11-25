"Черная пятница" перестала быть ажиотажным событием - эксперты

https://1prime.ru/20251125/pjatnitsa-864900279.html

25.11.2025

Ежегодная осенняя распродажа, известная как "черная пятница", перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на трафик российских торговых центров,...

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная осенняя распродажа, известная как "черная пятница", перестала быть ажиотажным событием и больше не влияет на трафик российских торговых центров, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "Черная пятница" перестала быть тем суперажиотажным событием, которое гарантированно обеспечивало ТЦ рекордным трафиком и приводило к значительному росту оборотов для арендаторов", - заявила глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По прогнозу руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в ноябре в целом посещаемость ТЦ может быть на 3-4% меньше, чем в ноябре прошлого года, а трафик на неделе с "черной пятницей", вероятно, окажется на 2-3% ниже средненедельного уровня текущего года. Падение посещаемости в ТЦ в первую очередь обусловлено смещением фокуса покупателей на онлайн-магазины и маркетплейсы, которые значительно снижают цены, объяснила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Во-вторых, увеличилась продолжительность самой "черной пятницы", из-за чего трафик размазывается почти на месяц. Традиционно крупная распродажа проходила в последнюю пятницу ноября, но в последние несколько лет скидки начинаются уже со второй недели ноября и длятся до конца месяца, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "Фактически скидки в той или иной степени предоставляются на ассортимент практически постоянно, что снижает мотивацию к покупке", - добавила она. Кроме того, постоянные распродажи происходят в аутлетах, обратил внимание руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. "Поэтому сегодня экстраординарное событие в виде существенных скидок превратилось в обыденность", - заметил он. Многие торговые центры и сами начинают отказываться от проведения "черной пятницы". По данным Кермедчиевой, около 63% ТЦ не будут проводить никаких акций в текущем году. "ТЦ не особенно верят в успех "черной пятницы" и поэтому все чаще экономят на маркетинговых активностях в этот период, сосредотачиваясь на праздновании Нового года", - добавила она.

