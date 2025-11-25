Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06:22 25.11.2025 (обновлено: 06:31 25.11.2025)
 
В США удивились реакции Зеленского на план по Украине

Дэвис заявил, что Зеленский намеренно саботирует любые мирные инициативы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале выразил мнение, что реакция Владимира Зеленского на американский план по разрешению конфликта на Украине свидетельствует о его намерении сорвать любые мирные инициативы.
"Зеленский, похоже, просто не дает никому возможности договориться, подливая масло в огонь", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что только власти в Киеве отказываются признавать реальность, которая уже давно складывается не в их пользу.
"Они проиграли войну. Все уже кончено, конец предрешен. Конец близок, и украинская сторона проиграла", — резюмировал Дэвис.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Европейские "поправки" к американской инициативе

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
 
Заголовок открываемого материала