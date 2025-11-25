https://1prime.ru/20251125/plan-864901609.html

В США удивились реакции Зеленского на план по Украине

В США удивились реакции Зеленского на план по Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ

В США удивились реакции Зеленского на план по Украине

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале выразил мнение, что реакция Владимира Зеленского на американский план по разрешению... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:22+0300

2025-11-25T06:22+0300

2025-11-25T06:31+0300

украина

киев

сша

всу

ес

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_c538736c5b247134b00739c8162ed271.jpg

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале выразил мнение, что реакция Владимира Зеленского на американский план по разрешению конфликта на Украине свидетельствует о его намерении сорвать любые мирные инициативы. "Зеленский, похоже, просто не дает никому возможности договориться, подливая масло в огонь", — заявил он. Эксперт подчеркнул, что только власти в Киеве отказываются признавать реальность, которая уже давно складывается не в их пользу. "Они проиграли войну. Все уже кончено, конец предрешен. Конец близок, и украинская сторона проиграла", — резюмировал Дэвис.На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Европейские "поправки" к американской инициативеНакануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, всу, ес, владимир зеленский