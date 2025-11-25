https://1prime.ru/20251125/plan-864934636.html

В план США по Украине внесли одно важное для России изменение

В план США по Украине внесли одно важное для России изменение - 25.11.2025, ПРАЙМ

В план США по Украине внесли одно важное для России изменение

В мирный план США по урегулированию ситуации в Украине были внесены изменения, касающиеся новых территорий под контролем России, сообщает Politico со ссылкой на | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T19:55+0300

2025-11-25T19:55+0300

2025-11-25T19:55+0300

украина

сша

донбасс

владимир путин

мид рф

сергей лавров

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В мирный план США по урегулированию ситуации в Украине были внесены изменения, касающиеся новых территорий под контролем России, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Изменены требования о передаче Украиной территории Донбасса России и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины", — утверждается в публикации.Недавно стало известно, что министр армии США Дэн Дрисколл планирует представить российской стороне новый вариант плана, состоящий из 19 пунктов, на переговорах в Абу-Даби. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российские дипломаты "предпочитают профессионально выполнять свою работу, а не заниматься домыслами и слухами". На прошлой неделе США объявили о разработке мирной инициативы для урегулирования конфликта в Украине. Как указывали зарубежные издания, план, имевший тогда 28 пунктов, предполагал передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности Вооружённых сил Украины вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, которое могло бы угрожать российским территориям. На данный момент американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, и европейская сторона также предложила свои изменения. Москва официально не получала документ, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой для окончательного урегулирования. По словам президента, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20251125/smi-864929506.html

https://1prime.ru/20251125/stubb-864931117.html

https://1prime.ru/20251125/lavrov-864919423.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, донбасс, владимир путин, мид рф, сергей лавров, politico