Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/plan-864934636.html
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение - 25.11.2025, ПРАЙМ
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение
В мирный план США по урегулированию ситуации в Украине были внесены изменения, касающиеся новых территорий под контролем России, сообщает Politico со ссылкой на | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:55+0300
2025-11-25T19:55+0300
украина
сша
донбасс
владимир путин
мид рф
сергей лавров
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В мирный план США по урегулированию ситуации в Украине были внесены изменения, касающиеся новых территорий под контролем России, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Изменены требования о передаче Украиной территории Донбасса России и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины", — утверждается в публикации.Недавно стало известно, что министр армии США Дэн Дрисколл планирует представить российской стороне новый вариант плана, состоящий из 19 пунктов, на переговорах в Абу-Даби. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российские дипломаты "предпочитают профессионально выполнять свою работу, а не заниматься домыслами и слухами". На прошлой неделе США объявили о разработке мирной инициативы для урегулирования конфликта в Украине. Как указывали зарубежные издания, план, имевший тогда 28 пунктов, предполагал передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности Вооружённых сил Украины вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, которое могло бы угрожать российским территориям. На данный момент американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, и европейская сторона также предложила свои изменения. Москва официально не получала документ, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой для окончательного урегулирования. По словам президента, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения конфликта.
https://1prime.ru/20251125/smi-864929506.html
https://1prime.ru/20251125/stubb-864931117.html
https://1prime.ru/20251125/lavrov-864919423.html
украина
сша
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, донбасс, владимир путин, мид рф, сергей лавров, politico
УКРАИНА, США, ДОНБАСС, Владимир Путин, МИД РФ, Сергей Лавров, Politico
19:55 25.11.2025
 
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение

Politico: США изменили пункт о передаче территорий в пользу РФ

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В мирный план США по урегулированию ситуации в Украине были внесены изменения, касающиеся новых территорий под контролем России, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Изменены требования о передаче Украиной территории Донбасса России и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины", — утверждается в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США
17:29
Недавно стало известно, что министр армии США Дэн Дрисколл планирует представить российской стороне новый вариант плана, состоящий из 19 пунктов, на переговорах в Абу-Даби.
В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российские дипломаты "предпочитают профессионально выполнять свою работу, а не заниматься домыслами и слухами".
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине
18:11
На прошлой неделе США объявили о разработке мирной инициативы для урегулирования конфликта в Украине. Как указывали зарубежные издания, план, имевший тогда 28 пунктов, предполагал передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности Вооружённых сил Украины вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на территории Украины, которое могло бы угрожать российским территориям.
На данный момент американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, и европейская сторона также предложила свои изменения.
Москва официально не получала документ, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой для окончательного урегулирования. По словам президента, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом удовлетворяет Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров
13:27
 
УКРАИНАСШАДОНБАССВладимир ПутинМИД РФСергей ЛавровPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала