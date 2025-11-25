https://1prime.ru/20251125/postavki-864901444.html
Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза
Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза - 25.11.2025, ПРАЙМ
Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза
Поставки кукурузы из России в Южную Корею по итогам января-октября выросли почти в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 294 тысяч... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:16+0300
2025-11-25T06:16+0300
2025-11-25T06:16+0300
экономика
сельское хозяйство
сша
южная корея
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901444.jpg?1764040619
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки кукурузы из России в Южную Корею по итогам января-октября выросли почти в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 294 тысяч тонн, а пшеницы - вчетверо, до 170,4 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за январь-октябрь было закуплено 293,9 тысячи тонн кукурузы (на 77,2 миллиона долларов) - это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в октябре объем поставок рухнул в разы - всего лишь до 25 тонн (8 тысяч долларов), с 19,3 тысячи тонн в предшествовавшем месяце и 19,5 тысячи тонн год назад.
Из-за резкого снижения поставок Россия в октябре в общем южнокорейском импорте кукурузы опустилась на восьмое место с пятого, которое занимала в сентябре. В пятерку вошли США (366,6 тысячи тонн), Аргентина (311,8 тысячи), Бразилия (253,7 тысячи), Украина (35,9 тысячи) и Парагвай (26,3 тысячи тонн).
При этом импорт российской пшеницы по итогам января-октября вырос в 4,2 раза - до 170,4 тысяч тонн (42,9 миллиона долларов). Поставки за октябрь составили 8,8 тысячи тонн (2,2 миллиона долларов), что в 5,9 раза больше, чем год назад, и в 1,8 раза больше, чем в сентябре.
Таким образом, РФ в южнокорейском импорте пшеницы по итогам октября расположилась на шестом месте. А в первую пятёрку вошли США (191,9 тысячи тонн), Канада (55 тысяч), Австралия (41,3 тысячи), Румыния (28,3 тысячи) и Болгария (26 тысяч тонн).
сша
южная корея
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, сша, южная корея, аргентина
Экономика, Сельское хозяйство, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АРГЕНТИНА
Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза
Поставки кукурузы из России в Южную Корею в январе-октябре выросли почти в полтора раза
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки кукурузы из России в Южную Корею по итогам января-октября выросли почти в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 294 тысяч тонн, а пшеницы - вчетверо, до 170,4 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за январь-октябрь было закуплено 293,9 тысячи тонн кукурузы (на 77,2 миллиона долларов) - это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в октябре объем поставок рухнул в разы - всего лишь до 25 тонн (8 тысяч долларов), с 19,3 тысячи тонн в предшествовавшем месяце и 19,5 тысячи тонн год назад.
Из-за резкого снижения поставок Россия в октябре в общем южнокорейском импорте кукурузы опустилась на восьмое место с пятого, которое занимала в сентябре. В пятерку вошли США (366,6 тысячи тонн), Аргентина (311,8 тысячи), Бразилия (253,7 тысячи), Украина (35,9 тысячи) и Парагвай (26,3 тысячи тонн).
При этом импорт российской пшеницы по итогам января-октября вырос в 4,2 раза - до 170,4 тысяч тонн (42,9 миллиона долларов). Поставки за октябрь составили 8,8 тысячи тонн (2,2 миллиона долларов), что в 5,9 раза больше, чем год назад, и в 1,8 раза больше, чем в сентябре.
Таким образом, РФ в южнокорейском импорте пшеницы по итогам октября расположилась на шестом месте. А в первую пятёрку вошли США (191,9 тысячи тонн), Канада (55 тысяч), Австралия (41,3 тысячи), Румыния (28,3 тысячи) и Болгария (26 тысяч тонн).