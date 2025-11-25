https://1prime.ru/20251125/postavki-864901444.html

Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза

Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза - 25.11.2025, ПРАЙМ

Поставки кукурузы из России в Южную Корею выросли почти в полтора раза

Поставки кукурузы из России в Южную Корею по итогам января-октября выросли почти в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 294 тысяч... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:16+0300

2025-11-25T06:16+0300

2025-11-25T06:16+0300

экономика

сельское хозяйство

сша

южная корея

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901444.jpg?1764040619

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки кукурузы из России в Южную Корею по итогам января-октября выросли почти в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 294 тысяч тонн, а пшеницы - вчетверо, до 170,4 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за январь-октябрь было закуплено 293,9 тысячи тонн кукурузы (на 77,2 миллиона долларов) - это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре объем поставок рухнул в разы - всего лишь до 25 тонн (8 тысяч долларов), с 19,3 тысячи тонн в предшествовавшем месяце и 19,5 тысячи тонн год назад. Из-за резкого снижения поставок Россия в октябре в общем южнокорейском импорте кукурузы опустилась на восьмое место с пятого, которое занимала в сентябре. В пятерку вошли США (366,6 тысячи тонн), Аргентина (311,8 тысячи), Бразилия (253,7 тысячи), Украина (35,9 тысячи) и Парагвай (26,3 тысячи тонн). При этом импорт российской пшеницы по итогам января-октября вырос в 4,2 раза - до 170,4 тысяч тонн (42,9 миллиона долларов). Поставки за октябрь составили 8,8 тысячи тонн (2,2 миллиона долларов), что в 5,9 раза больше, чем год назад, и в 1,8 раза больше, чем в сентябре. Таким образом, РФ в южнокорейском импорте пшеницы по итогам октября расположилась на шестом месте. А в первую пятёрку вошли США (191,9 тысячи тонн), Канада (55 тысяч), Австралия (41,3 тысячи), Румыния (28,3 тысячи) и Болгария (26 тысяч тонн).

сша

южная корея

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, сша, южная корея, аргентина