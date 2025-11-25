Рейтинг отелей для деловых мероприятий-2025 расширяется

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251125/press-864914844.html
2025-11-25T11:52+0300
2025-11-25T11:52+0300
пресс-релизы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864914844.jpg?1764060730
Top 100 Business Hotels - уникальный проект, направленный на повышение качества услуг в сфере организации корпоративных событий и конференций в России, впервые был проведен в 2024 году и стал первым инструментом независимой оценки отелей и их услуг для корпоративных клиентов.Рейтинг этого года стартовал весной, летом был проведен первый этап, по итогам которого был составлен список отелей, которые в дальнейшем будут оценивать эксперты. В него вошли 2 320 отелей со всей России, проводящих деловые мероприятия.Методика исследования, разработанная специально для рейтинга специалистами МАСМИ Россия и Центра экономики рынков, не изменилась - она включает более 95 критериев оценки и основана на объективных данных, позволяющих оценить уровень сервиса, качество инфраструктуры и удобство размещения гостей деловых мероприятий.Из новшеств рейтинга 2025 года - расширение географии отелей-претендентов.Александра Колесникова, основатель рейтинга: "В этом году мы включили отели Геленджика и окрестностей вновь открывшегося там аэропорта. Безусловно, это не все отели - только те, что отвечают бизнес-стандартам". Напомним, в прошлом году эксперты оценивали отели, способные разместить группы от 100 человек. Добавление еще одного региона стало логичным развитием идеи рейтинга и позволяет расширить круг претендентов, привлекая больше отелей к участию в проекте.Экспертный состав рейтинга представлен специалистами ведущих российских компаний из разных отраслей промышленности, включая фармацию, строительство, финансовый сектор, ИТ-технологии и государственные структуры. Благодаря такому широкому представительству рейтинг приобретает особый вес среди игроков российской отельной индустрии.Что же дальше? Сентябрь ознаменовал начало следующего этапа рейтинга - опросы экспертов и сбор первичной информации об отелях в формате запросов от реальных клиентов. В ноябре состоится презентация предварительных результатов рейтинга, а в конце года начнется очная оценка отелей, предполагающих их инспекцию "тайными покупателями" - экспертами рейтинга.Подведение итогов Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий 2025 и награждение лучшей сотни состоится в начале следующего года на специальной церемонии, которую планируется провести в одном из престижных московских отелей. Напомним, топ-100 отелей рейтинга прошлого года, среди которых Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк (Москва), Hotel Astoria(Санкт-Петербург), Radisson Collection Paradise Resort &amp; Spa (Сочи), Four Seasons Hotel (Москва), The Carlton (Москва), ПСБ Патриот Cosmos Hotels (Московская область), Grand Karat (Сочи), Welna Eco Spa Resort (Калужская область), Mantera Resort &amp; Congress (Краснодарский край), Moscow Marriott Imperial Plaza (Москва) и др., чествовали в знаменитом Four Seasons Hotel Moscow.Организаторы подчеркивают, что попадание в список Top 100 Business Hotels является значимым достижением для любого отеля, поскольку подтверждает высокий уровень обслуживания и способность соответствовать строгим требованиям индустрии деловой активности.Отели, желающие принять участие в церемонии награждения и получить свои награды из рук клиентов, уже сейчас могут задуматься об участии в церемонии награждения Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий 2025, которая пройдет в Москве в марте следующего года.
11:52 25.11.2025

Рейтинг отелей для деловых мероприятий-2025 расширяется

Top 100 Business Hotels - уникальный проект, направленный на повышение качества услуг в сфере организации корпоративных событий и конференций в России, впервые был проведен в 2024 году и стал первым инструментом независимой оценки отелей и их услуг для корпоративных клиентов.
Рейтинг этого года стартовал весной, летом был проведен первый этап, по итогам которого был составлен список отелей, которые в дальнейшем будут оценивать эксперты. В него вошли 2 320 отелей со всей России, проводящих деловые мероприятия.
Методика исследования, разработанная специально для рейтинга специалистами МАСМИ Россия и Центра экономики рынков, не изменилась - она включает более 95 критериев оценки и основана на объективных данных, позволяющих оценить уровень сервиса, качество инфраструктуры и удобство размещения гостей деловых мероприятий.
Из новшеств рейтинга 2025 года - расширение географии отелей-претендентов.
Александра Колесникова, основатель рейтинга: “В этом году мы включили отели Геленджика и окрестностей вновь открывшегося там аэропорта. Безусловно, это не все отели - только те, что отвечают бизнес-стандартам”. Напомним, в прошлом году эксперты оценивали отели, способные разместить группы от 100 человек. Добавление еще одного региона стало логичным развитием идеи рейтинга и позволяет расширить круг претендентов, привлекая больше отелей к участию в проекте.
Экспертный состав рейтинга представлен специалистами ведущих российских компаний из разных отраслей промышленности, включая фармацию, строительство, финансовый сектор, ИТ-технологии и государственные структуры. Благодаря такому широкому представительству рейтинг приобретает особый вес среди игроков российской отельной индустрии.
Что же дальше? Сентябрь ознаменовал начало следующего этапа рейтинга - опросы экспертов и сбор первичной информации об отелях в формате запросов от реальных клиентов. В ноябре состоится презентация предварительных результатов рейтинга, а в конце года начнется очная оценка отелей, предполагающих их инспекцию “тайными покупателями” - экспертами рейтинга.
Подведение итогов Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий 2025 и награждение лучшей сотни состоится в начале следующего года на специальной церемонии, которую планируется провести в одном из престижных московских отелей. Напомним, топ-100 отелей рейтинга прошлого года, среди которых Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк (Москва), Hotel Astoria(Санкт-Петербург), Radisson Collection Paradise Resort & Spa (Сочи), Four Seasons Hotel (Москва), The Carlton (Москва), ПСБ Патриот Cosmos Hotels (Московская область), Grand Karat (Сочи), Welna Eco Spa Resort (Калужская область), Mantera Resort & Congress (Краснодарский край), Moscow Marriott Imperial Plaza (Москва) и др., чествовали в знаменитом Four Seasons Hotel Moscow.
Организаторы подчеркивают, что попадание в список Top 100 Business Hotels является значимым достижением для любого отеля, поскольку подтверждает высокий уровень обслуживания и способность соответствовать строгим требованиям индустрии деловой активности.
Отели, желающие принять участие в церемонии награждения и получить свои награды из рук клиентов, уже сейчас могут задуматься об участии в церемонии награждения Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий 2025, которая пройдет в Москве в марте следующего года.
Источник: Russian Business Hotel Rating

