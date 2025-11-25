Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем - 25.11.2025
Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T09:43+0300
2025-11-25T09:43+0300
экономика
россия
китай
рф
владимир путин
китай
рф
россия, китай, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин
09:43 25.11.2025
 
Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем

Путин: стратегическое взаимодействие с КНР развивается по восходящей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия РФ и КНР развиваются по восходящей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, седьмого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. Несомненно, что одним из важнейших направлений нашей практической кооперации является энергетика", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.
Путин также добавил, что эффективным механизмом прямого диалога между отраслевыми компаниями двух стран является Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Он выразил уверенность в том, что в 2025 году обсуждения на форуме будут конструктивными и плодотворными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическое применение.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Эксперт рассказал, за счет чего может вырасти российский экспорт в Китай
