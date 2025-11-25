https://1prime.ru/20251125/putin-864909609.html

Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем

Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем - 25.11.2025, ПРАЙМ

Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T09:43+0300

2025-11-25T09:43+0300

2025-11-25T09:43+0300

экономика

россия

китай

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметил, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия РФ и КНР развиваются по восходящей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, седьмого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. Несомненно, что одним из важнейших направлений нашей практической кооперации является энергетика", - говорится в приветствии. Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов. Путин также добавил, что эффективным механизмом прямого диалога между отраслевыми компаниями двух стран является Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Он выразил уверенность в том, что в 2025 году обсуждения на форуме будут конструктивными и плодотворными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическое применение.

https://1prime.ru/20251125/kitay-864907346.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, владимир путин