https://1prime.ru/20251125/putin-864938472.html
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года". | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T23:43+0300
2025-11-25T23:43+0300
2025-11-25T23:46+0300
политика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов. "В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в указе.
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864907021.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года".
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в указе.
Россия не боится никаких пакетов санкций, заявила Матвиенко