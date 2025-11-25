https://1prime.ru/20251125/putin-864938472.html

Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов. "В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в указе.

