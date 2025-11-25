Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России - 25.11.2025
https://1prime.ru/20251125/putin-864938472.html
Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России
2025-11-25T23:43+0300
2025-11-25T23:46+0300
политика
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов. "В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в указе.
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
23:43 25.11.2025 (обновлено: 23:46 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года".
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества при ее реализации постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в указе.
