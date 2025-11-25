Работа по формированию транспортного коридора "Мохэ-Найба" начата

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20251125/rabota-864905787.html
Работа по формированию международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который в будущем обеспечит загрузку Трансарктического коридора, начата, заявил... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:45+0300
2025-11-25T07:45+0300
07:45 25.11.2025
 
Патрушев: начата работа по формированию международного транспортного коридора "Мохэ-Найба"

ЯКУТСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Работа по формированию международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который в будущем обеспечит загрузку Трансарктического коридора, начата, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
Патрушев указал, что для развития Ленского бассейна открываются широкие перспективы: река Лена может быть не просто региональной артерией, а логистическим направлением национального и международного значения.
"В настоящее время начата работа по формированию международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", способного в перспективе обеспечить загрузку Трансарктического транспортного коридора", - сообщил Патрушев.
Для реализации этого проекта, по словам главы Морской коллегии, необходимо создать бесшовную транспортную систему - единый комплекс, включающий портовые терминалы, судоходную инфраструктуру, сервисные центры и современные логистические узлы, связанные с железнодорожными и автомобильными маршрутами.
Это масштабная задача, требующая значительного объема финансовых ресурсов, отметил Патрушев.
"Учитывая, что возможности федерального бюджета в текущих условиях ограничены, для развития транспортной инфраструктуры Ленского бассейна необходимо использовать различные формы государственно-частного партнерства и инструменты фондового рынка, привлекать крупнейшие инфраструктурные компании, имеющие соответствующие финансовые ресурсы и опыт реализации больших проектов", - сказал помощник президента.
 
