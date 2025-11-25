Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/roskongress-864895159.html
В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото
В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото - 25.11.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото
Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T00:25+0300
2025-11-25T00:25+0300
сша
запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864895159.jpg?1764019547
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости. "При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе. Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка. Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота. Тарифные войны и деглобализация мировой торговли также означают, что странам не нужно держать так много долларов, как прежде. Кроме того, диверсификация резервов призвана защитить от снижения покупательной способности американской валюты на фоне опасений по поводу неустойчивости госдолга США, который в октябре установил новый рекорд, превысив 38 триллионов долларов.
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, запад
США, ЗАПАД
00:25 25.11.2025
 
В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото

Доклад "Росконгресса": неопределенность в геополитике будет удерживать цены на золото

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.
"При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе.
Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка.
Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота.
Тарифные войны и деглобализация мировой торговли также означают, что странам не нужно держать так много долларов, как прежде. Кроме того, диверсификация резервов призвана защитить от снижения покупательной способности американской валюты на фоне опасений по поводу неустойчивости госдолга США, который в октябре установил новый рекорд, превысив 38 триллионов долларов.
 
СШАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала