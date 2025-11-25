https://1prime.ru/20251125/roskongress-864895159.html

В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото

В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото - 25.11.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о ценах на золото

Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T00:25+0300

2025-11-25T00:25+0300

2025-11-25T00:25+0300

сша

запад

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864895159.jpg?1764019547

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости. "При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе. Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка. Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота. Тарифные войны и деглобализация мировой торговли также означают, что странам не нужно держать так много долларов, как прежде. Кроме того, диверсификация резервов призвана защитить от снижения покупательной способности американской валюты на фоне опасений по поводу неустойчивости госдолга США, который в октябре установил новый рекорд, превысив 38 триллионов долларов.

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, запад