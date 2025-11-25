https://1prime.ru/20251125/roskongress-864896778.html

В "Росконгрессе" рассказали о новом тренде внешней политики США

В "Росконгрессе" рассказали о новом тренде внешней политики США - 25.11.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о новом тренде внешней политики США

Давление на страны, добывающие золото, становится одним из трендов внешней политики США - это создает новые очаги геополитической напряженности, говорится в... | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Давление на страны, добывающие золото, становится одним из трендов внешней политики США - это создает новые очаги геополитической напряженности, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости. Учитывая интерес президента США Дональда Трампа к золоту, давление на добывающие его страны "будет одним из трендов американской внешней политики", говорят аналитики. "Давление на золотодобывающие страны становится одним из трендов внешней политики США, создавая новые очаги геополитической напряженности", - сказано в документе. Как поясняют авторы доклада, в рамках существующей финансовой системы золото - единственное, что может заменить доллар в качестве основного мирового резервного актива. Пока не выстроена система, способная прийти на смену долларовому формату, будет сохраняться повышенный интерес к драгоценным металлам и перераспределению их запасов. В том числе с этим может быть связано внимание крупных геополитических игроков к таким странам, как Венесуэла и Нигерия. "Венесуэла - один из крупнейших центров нерафинированного золота в Западном полушарии, что помогает ей обходить санкции и делает ее важным денежным узлом в многополярной финансовой системе. В последнее время Вашингтон усилил давление на Каракас, добиваясь отставки президента Николаса Мадуро и рассматривая варианты возможной операции вплоть до боевых действий", - отмечают в "Росконгрессе". Трамп также поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, обвинив ее в недостаточных мерах по пресечению насилия в отношении христиан, напоминают авторы доклада. Эти решения встречают сопротивление со стороны Китая. Так, в ответ Пекин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом, обозначив свой интерес. Более двух десятилетий Китай развивает тесные экономические связи с государствами Латинской Америки, включая Венесуэлу, усиливая свое влияние в регионе. В отношении Нигерии Китай предостерег Соединенные Штаты от использования религии или прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела африканской страны.

