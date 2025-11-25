https://1prime.ru/20251125/rosnedra-864933870.html
Заявительный принцип геологоразведки показал низкую эффективность
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Заявительный принцип геологоразведки показал низкую эффективность, при 163 выданных лицензиях в геологоразведку (ГРР) было вложено всего около 10 миллиардов рублей, что критически мало, заявили Роснедра.
"Заявительный механизм по УВС (углеводородному сырью - ред.) показал низкую эффективность: при 163 выданных лицензиях финансирование ГРР составило всего около 10 миллиардов рублей, что критически мало", - говорится в сообщении ведомства по итогам четвертой международной конференции "ПроГРРесс'25".
Ранее в ноябре в Роснедрах также сообщили, что за девять лет действия механизма не было открыто ни одного месторождения.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
