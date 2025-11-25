Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр - 25.11.2025
Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр
Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр - 25.11.2025, ПРАЙМ
Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр
Текущие меры стимулирования юниорного движения в геологоразведке в России исчерпаны, нужна финансовая и налоговая поддержка, заявил глава Роснедр Олег Казанов в | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T20:11+0300
2025-11-25T20:11+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Текущие меры стимулирования юниорного движения в геологоразведке в России исчерпаны, нужна финансовая и налоговая поддержка, заявил глава Роснедр Олег Казанов в рамках четвертой международной конференции "ПроГРРесс'25". "Мы исчерпали все меры стимулирования юниорного движения, которые можно было осуществить в рамках законодательства о недрах. Теперь нужно переходить к мерам финансового и налогового стимулирования. Ключевая мысль - получателями этих мер должны стать сами юниоры, те, кто будет покупать их проекты, и инвестиционное сообщество", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова. Согласно пресс-релизу по итогам конференции, стимулирование геологоразведки должно осуществляться для всех участников рынка, но важно обеспечить привлечение финансирования от частных инвесторов, и для этого могут вводится специальные меры поддержки. "Создание рынка юниорных проектов с понятной стоимостью, основанной на геологических перспективах участка, – ключевой фактор привлечения инвестиций", - говорится в сообщении. Добавляется, что для эффективного привлечения инвестиций важно введение стимулирующих мер для всех участников юниорного процесса: юниора-недропользователя, вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), приобретающей актив, инвестора, финансирующего работы. При этом важно бороться со спекулянтами, занимающими перспективные территории. "Участие "голубых фишек" в бирже юниоров и гарантии выкупа месторождений кратно повысили бы привлекательность проектов для частных инвесторов", - подчеркнули Роснедра.
россия, финансы, роснедра
РОССИЯ, Финансы, Роснедра
20:11 25.11.2025
 
Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр

Роснедра: нужны налоговые и финансовые меры стимулирования юниоров в геологоразведке

Стенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Стенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Текущие меры стимулирования юниорного движения в геологоразведке в России исчерпаны, нужна финансовая и налоговая поддержка, заявил глава Роснедр Олег Казанов в рамках четвертой международной конференции "ПроГРРесс'25".
"Мы исчерпали все меры стимулирования юниорного движения, которые можно было осуществить в рамках законодательства о недрах. Теперь нужно переходить к мерам финансового и налогового стимулирования. Ключевая мысль - получателями этих мер должны стать сами юниоры, те, кто будет покупать их проекты, и инвестиционное сообщество", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова.
Согласно пресс-релизу по итогам конференции, стимулирование геологоразведки должно осуществляться для всех участников рынка, но важно обеспечить привлечение финансирования от частных инвесторов, и для этого могут вводится специальные меры поддержки.
"Создание рынка юниорных проектов с понятной стоимостью, основанной на геологических перспективах участка, – ключевой фактор привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для эффективного привлечения инвестиций важно введение стимулирующих мер для всех участников юниорного процесса: юниора-недропользователя, вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), приобретающей актив, инвестора, финансирующего работы. При этом важно бороться со спекулянтами, занимающими перспективные территории.
"Участие "голубых фишек" в бирже юниоров и гарантии выкупа месторождений кратно повысили бы привлекательность проектов для частных инвесторов", - подчеркнули Роснедра.
Заявительный принцип геологоразведки показал низкую эффективность
Заявительный принцип геологоразведки показал низкую эффективность
