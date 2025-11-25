https://1prime.ru/20251125/rosnedra-864935011.html

Нужны меры стимулирования юниоров в геологоразведке, считает глава Роснедр

россия

финансы

роснедра

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Текущие меры стимулирования юниорного движения в геологоразведке в России исчерпаны, нужна финансовая и налоговая поддержка, заявил глава Роснедр Олег Казанов в рамках четвертой международной конференции "ПроГРРесс'25". "Мы исчерпали все меры стимулирования юниорного движения, которые можно было осуществить в рамках законодательства о недрах. Теперь нужно переходить к мерам финансового и налогового стимулирования. Ключевая мысль - получателями этих мер должны стать сами юниоры, те, кто будет покупать их проекты, и инвестиционное сообщество", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова. Согласно пресс-релизу по итогам конференции, стимулирование геологоразведки должно осуществляться для всех участников рынка, но важно обеспечить привлечение финансирования от частных инвесторов, и для этого могут вводится специальные меры поддержки. "Создание рынка юниорных проектов с понятной стоимостью, основанной на геологических перспективах участка, – ключевой фактор привлечения инвестиций", - говорится в сообщении. Добавляется, что для эффективного привлечения инвестиций важно введение стимулирующих мер для всех участников юниорного процесса: юниора-недропользователя, вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), приобретающей актив, инвестора, финансирующего работы. При этом важно бороться со спекулянтами, занимающими перспективные территории. "Участие "голубых фишек" в бирже юниоров и гарантии выкупа месторождений кратно повысили бы привлекательность проектов для частных инвесторов", - подчеркнули Роснедра.

