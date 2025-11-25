https://1prime.ru/20251125/rossija-864898018.html

Россия в октябре почти вчетверо сократила импорт южнокорейского мороженого

Россия в октябре почти вчетверо сократила импорт южнокорейского мороженого - 25.11.2025, ПРАЙМ

Россия в октябре почти вчетверо сократила импорт южнокорейского мороженого

Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в октябре в годовом выражении сократились почти в четыре раза, до минимума с декабря 2024 года, однако по итогам... | 25.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в октябре в годовом выражении сократились почти в четыре раза, до минимума с декабря 2024 года, однако по итогам десяти месяцев они выросли на пятую часть, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.Сеул в октябре продал Москве 35,4 тонны мороженного (110 тысяч долларов) - минимум с декабря прошлого года. В месячном выражении поставки сократились в 2,3 раза - уже третий месяц подряд, а в годовом - в 3,6 раза.Однако по итогам января-октября экспорт корейского мороженого в Россию вырос на 19,5% - до 1,8 тысячи тонн (5,7 миллиона долларов).Всего за октябрь Южная Корея продала 1,8 тысячи тонн своего мороженого на 6,8 миллиона долларов. Россия в числе основных покупателей расположилась на 13-м месте, а в пятерку вошли США (394,4 тонны), Канада (263,6 тонны), Филиппины (240,6 тонны), Япония (127,8 тонны) и Монголия (120,6 тонны).По итогам десяти месяцев этого года общий южнокорейский экспорт замороженных десертов составил 30,5 тысячи тонн (106,3 миллиона долларов).

