Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/rossija-864898414.html
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - 25.11.2025, ПРАЙМ
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - до минимума с марта, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T03:18+0300
2025-11-25T03:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
сеул
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864898414.jpg?1764029884
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - до минимума с марта, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, по итогам октября Сеул продал Москве смартфонов всего на 25 тысяч долларов, что на треть меньше, чем в сентябре, и в 4 раза меньше, чем в прошлом октябре. Такие объемы поставок стали минимальными с марта текущего года. Однако суммарно за десять месяцев этого года импорт Россией южнокорейских смартфонов подрос на 7%, до 585 тысяч долларов. Крупнейшим импортером телефонов из Южной Кореи стали США, купившие их за октябрь на 88,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов), Канада (44,2 миллиона), Германия (40,3 миллиона) и Гонконг (почти 40 миллионов). Всего за октябрь 2025 года Южная Корея экспортировала смартфонов на 395,6 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем в сентябре, и на 5% больше, чем год назад.
южная корея
сеул
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, южная корея, сеул, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, МОСКВА
03:18 25.11.2025
 
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - до минимума с марта, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, по итогам октября Сеул продал Москве смартфонов всего на 25 тысяч долларов, что на треть меньше, чем в сентябре, и в 4 раза меньше, чем в прошлом октябре. Такие объемы поставок стали минимальными с марта текущего года.
Однако суммарно за десять месяцев этого года импорт Россией южнокорейских смартфонов подрос на 7%, до 585 тысяч долларов.
Крупнейшим импортером телефонов из Южной Кореи стали США, купившие их за октябрь на 88,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов), Канада (44,2 миллиона), Германия (40,3 миллиона) и Гонконг (почти 40 миллионов).
Всего за октябрь 2025 года Южная Корея экспортировала смартфонов на 395,6 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем в сентябре, и на 5% больше, чем год назад.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала