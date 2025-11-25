https://1prime.ru/20251125/rossija-864898414.html

Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию за октябрь просел на треть - до минимума с марта, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, по итогам октября Сеул продал Москве смартфонов всего на 25 тысяч долларов, что на треть меньше, чем в сентябре, и в 4 раза меньше, чем в прошлом октябре. Такие объемы поставок стали минимальными с марта текущего года. Однако суммарно за десять месяцев этого года импорт Россией южнокорейских смартфонов подрос на 7%, до 585 тысяч долларов. Крупнейшим импортером телефонов из Южной Кореи стали США, купившие их за октябрь на 88,6 миллиона долларов. В пятерку также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов), Канада (44,2 миллиона), Германия (40,3 миллиона) и Гонконг (почти 40 миллионов). Всего за октябрь 2025 года Южная Корея экспортировала смартфонов на 395,6 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем в сентябре, и на 5% больше, чем год назад.

