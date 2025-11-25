Россия может занять лидирующие позиции в поставках продукции АПК в Китай

https://1prime.ru/20251125/rossija-864899738.html

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия может занять лидирующие позиции в поставках продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Мы выстраиваем наши отношения так, как мы хотим это делать – уверенно и по-дружески, действительно, с Китаем сложились очень доверительные отношения. Но с другой стороны, выгода есть выгода, я думаю, что, например, сельскохозяйственный рынок Китая, который сегодня во многом зависит от поставок сои из США, кроме этого, от поставок из Австралии, Новой Зеландии, вполне может быть уже обеспечен российскими поставками сельхозпродукции", - заявил Титов, отвечая на вопрос о том, выгодны ли России наблюдаемые в последнее время торговые трения Китая с США и другими странами. По его словам, это касается растениеводства, в том числе зерна и сои, а также продукции мясопереработки, молочной продукции. "Тем более, что в Китае сложился такой очень правильный имидж, что Россия - это чистые продукты, это органически чистые продукты, что правда. Поэтому мы никому не желаем зла, но и свое не упустим", - заявил Титов агентству на полях VI Российско-Китайского Форума предпринимателей в городе Сиань. Титов добавил, что у российского агропромышленного комплекса есть огромный потенциал на китайском рынке. "Китай по-прежнему является крупнейшим закупщиком продовольствия именно из других стран, российские поставки (за 10 лет - ред.) выросли в пять раз, сегодня мы уже занимаем очень серьезное место, мы поднялись с 13-го до 8-го места в поставках (продукции агропромышленного комплекса в Китай – ред.), но мы пока не первые, хотя можем быть первыми", - подчеркнул он. Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

