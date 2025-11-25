https://1prime.ru/20251125/rossija-864900964.html
Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере электроэнергетики
2025-11-25T05:55+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат укрепление взаимодействия в сфере электроэнергетики, в том числе в областях возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, хранении энергии и рынков углеродных единиц, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Заинтересованы в расширении взаимодействия с Китаем также в электроэнергетической сфере. Продолжим укрепление взаимодействия в таких областях, как ВИЭ, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц", - сказал он.
Новак также добавил, что страны договорились развивать сотрудничество по вопросам сертификации происхождения электроэнергии из возобновляемых источников и мониторинга выбросов парниковых газов в электроэнергетике. На повестке дня вопросы взаимного признания национальных систем сертификации и расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов.
