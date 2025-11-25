Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере электроэнергетики - 25.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере электроэнергетики
2025-11-25T05:55+0300
2025-11-25T05:55+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат укрепление взаимодействия в сфере электроэнергетики, в том числе в областях возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, хранении энергии и рынков углеродных единиц, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Заинтересованы в расширении взаимодействия с Китаем также в электроэнергетической сфере. Продолжим укрепление взаимодействия в таких областях, как ВИЭ, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц", - сказал он. Новак также добавил, что страны договорились развивать сотрудничество по вопросам сертификации происхождения электроэнергии из возобновляемых источников и мониторинга выбросов парниковых газов в электроэнергетике. На повестке дня вопросы взаимного признания национальных систем сертификации и расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов.
05:55 25.11.2025
 
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат укрепление взаимодействия в сфере электроэнергетики, в том числе в областях возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, хранении энергии и рынков углеродных единиц, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Заинтересованы в расширении взаимодействия с Китаем также в электроэнергетической сфере. Продолжим укрепление взаимодействия в таких областях, как ВИЭ, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц", - сказал он.
Новак также добавил, что страны договорились развивать сотрудничество по вопросам сертификации происхождения электроэнергии из возобновляемых источников и мониторинга выбросов парниковых газов в электроэнергетике. На повестке дня вопросы взаимного признания национальных систем сертификации и расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов.
 
Заголовок открываемого материала