Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов, проверить возможность получения этих средств и подписать уже заполненное заявление можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказала РИА Новости налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Некоторые налоговые вычеты россияне могут получить в упрощенном порядке, без подачи декларации. Это инвестиционный, имущественный, социальный вычеты и вычет на долгосрочные сбережения", - сказала эксперт. "Узнать, есть ли у вас возможность для получения упрощенного вычета, можно в личном кабинете налогоплательщика: налоговая инспекция сама разместит частично заполненную форму заявления для упрощенного вычета по НДФЛ. И гражданину остается только до конца заполнить заявление, вписать реквизиты банковского счета для возврата денежных средств и отправить готовое заявление", – рассказала она. Однако инспекция предоставит вычет в упрощенном порядке только в том случае, если у нее есть сведения о доходах и расходах налогоплательщика: об операциях на ИИС, долгосрочных накоплениях, о приобретении недвижимого имущества, расходах на образование, медицину и спорт. Такие сведения в инспекции передают налоговые агенты, банки, НПФ, а также организации, которые оказывают соответствующие услуги. "До тех пор, пока заявления в личном кабинете нет, воспользоваться упрощенным порядком получения вычета по НДФЛ нельзя", - отметила эксперт. В этом случае, если у налогоплательщика есть право на вычет, придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Продавать декларацию для получения налоговых вычетов и возврата НДФЛ можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет.
06:32 25.11.2025
 
Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов, проверить возможность получения этих средств и подписать уже заполненное заявление можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказала РИА Новости налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
"Некоторые налоговые вычеты россияне могут получить в упрощенном порядке, без подачи декларации. Это инвестиционный, имущественный, социальный вычеты и вычет на долгосрочные сбережения", - сказала эксперт.
"Узнать, есть ли у вас возможность для получения упрощенного вычета, можно в личном кабинете налогоплательщика: налоговая инспекция сама разместит частично заполненную форму заявления для упрощенного вычета по НДФЛ. И гражданину остается только до конца заполнить заявление, вписать реквизиты банковского счета для возврата денежных средств и отправить готовое заявление", – рассказала она.
Однако инспекция предоставит вычет в упрощенном порядке только в том случае, если у нее есть сведения о доходах и расходах налогоплательщика: об операциях на ИИС, долгосрочных накоплениях, о приобретении недвижимого имущества, расходах на образование, медицину и спорт. Такие сведения в инспекции передают налоговые агенты, банки, НПФ, а также организации, которые оказывают соответствующие услуги.
"До тех пор, пока заявления в личном кабинете нет, воспользоваться упрощенным порядком получения вычета по НДФЛ нельзя", - отметила эксперт. В этом случае, если у налогоплательщика есть право на вычет, придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.
Продавать декларацию для получения налоговых вычетов и возврата НДФЛ можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыФНС РоссииНПФ
 
 
