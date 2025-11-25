Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России - 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России - 25.11.2025, ПРАЙМ
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России
Американский план урегулирования боевых действий на Украине отражает победу России в этом конфликте, сообщает Berliner Zeitung. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T09:53+0300
2025-11-25T09:53+0300
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Американский план урегулирования боевых действий на Украине отражает победу России в этом конфликте, сообщает Berliner Zeitung."Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США", — говорится в публикации.Автор также считает, что европейские государства должны самостоятельно вступать в переговоры с Москвой для завершения боевых действий, а не пытаться заставить Россию силой.План США по урегулированию и позиция РоссииАмериканские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России

